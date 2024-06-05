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莫迪友美抗中 盼領導全球南方

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

如願邁向第三任期的印度總理莫迪，任內與中國大陸的關係因邊境衝突而鬧僵，美國總統拜登及其歐洲盟國希望拉攏新德里以利制衡北京。莫迪自身則將印度塑造為金磚國家集團要員，並和大陸競逐「全球南方」開發中國家裡的領導地位，甚至爭取躋身聯合國安理會常任理事國。

法新社、半島電視台報導，莫迪第三任期內，印中關係恐持續冰凍。基於領土主權聲索爭端，兩國軍隊二○二○年在高海拔邊境地區爆發衝突並造成傷亡，致使關係急轉直下，至今數萬名印中官兵持續彼此緊盯。莫迪的右派政府已對邊境基礎建設砸下巨資，去年還提高軍事開支百分之十三，但仍僅約北京軍費四分之一。

美國則想讓印度繼續扮演針對中國的戰略制衡。拜登去年以國宴款待莫迪，白宮鋪上紅毯迎接莫迪並兜售國防、商業相關協議，旨在制衡北京的全球影響力。莫迪則在國宴後說，「區域穩定」是印美夥伴關係一項核心關切。

拜登曾稱美印連結為廿一世紀決定性的夥伴關係。今年二月，美國還批准出售總額四十億美元的先進無人機給印度，強化印度對大陸的布防。

印度也和歐洲多國交好，和法國有價值數十億美元的協議，涵蓋飆風戰鬥機和鮋魚級潛艦採購，印度還希望擴大其規模。

不過，俄羅斯仍是印度最大軍備供應國，印俄關係可追溯至冷戰。新德里避免明言譴責俄國侵略烏克蘭，還積極進口俄國石油。莫迪三月也祝賀俄國總統普亭勝選連任，稱期待發展雙方「特殊」關係。

印度主張開發中國家應對全球決策更有影響力，去年擔任廿國集團（G20）輪值主席時，就迎接非洲聯盟（AU）加入G20。本周，莫迪將印度稱為「全球南方強大且重要的聲音」。

北京 印度 莫迪

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