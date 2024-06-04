達賴喇嘛本月將前往美國 接受膝蓋治療

現年已經88歲高齡的達賴喇嘛去年十月感染流感之後，醫生一度曾建議他不要出外旅行。不過，今年一月，達賴喇嘛恢復健康後，曾到訪位於印度東部的佛教聖地菩提伽耶。

達賴喇嘛辦公室周一在一份聲明中稱：「尊者達賴喇嘛預計將前往美國接受膝蓋治療。從美國返回後，日常活動將恢復正常。」聲明中並沒有指出，達賴喇嘛將何時返回位於印度北部山區的流亡地達蘭薩拉。

1959年，藏人反對中國統治的起義失敗之後，達賴喇嘛逃往印度。在北京看來，達賴喇嘛是一位極其危險的分裂分子，每次達賴喇嘛接觸外國官員，都會引起中國官方的強烈不滿。

作為諾貝爾和平獎得主，過去數十年來，達賴喇嘛一直在為故鄉西藏爭取語言和文化的自治。

達賴喇嘛此前訪問美國期間，曾多次同包括美國總統在內的政府官員舉行會晤。不過，華盛頓方面拒絕透露達賴喇嘛六月來訪期間是否會安排會晤活動的信息。

美國國務院一名發言人對路透社表示：「美國官員同達賴喇嘛等德高望重的宗教人士舉行會晤，是長期以來的慣例。但目前我們沒有相關的信息可以證實。」美國總統拜登的國家安全委員會也沒有立即就相應的置評請求做出回應。

2021年入主白宮以來，拜登總統從未同達賴喇嘛舉行過會晤。2020年競選期間，拜登曾批評特朗普是過去三十年以來，唯一一位從未同西藏精神領袖舉行過會晤或交談的美國總統。拜登稱，這種做法是「可恥的」。

目前，正當中美兩國間尋求穩固雙邊關系之際，任何美國官員同達賴喇嘛的接觸都將引發北京的強烈反彈。

大西洋雜誌報導稱，達賴喇嘛出訪美國前夕，美國國會代表團成員佩洛西將前往達蘭薩拉拜會達賴喇嘛。2022年，時任美國眾議院議長的佩洛西訪問台灣，曾一度令中美關系陷入低谷。

佩洛西的發言人克羅格（Ian Krager）以安全為由，拒絕就佩洛西的「出行計劃」發表評論。中國駐美使館發言人劉鵬宇表示：「中方堅決反對達賴以任何身份和名義到任何國家從事反華分裂活動，堅決反對任何國家官方人士同其進行任何形式的接觸。」

（路透社）

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