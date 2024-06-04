英國國會大選民調：工黨將獲史上最大勝利

英國將於7月4日舉行國會下議院選舉。線上民調業者「輿觀」今天預估，在野工黨（Labour）可能正邁向黨史上最大選舉勝利，工黨未來將在下議院享有比敵對陣營多194席的優勢。

法新社報導，輿觀（YouGov）這項民調針對英國所有選區的投票行為進行預估，預測工黨可能在7月4日大選中贏得下議院650席中的422席。

輿觀預測現任首相蘇納克（Rishi Sunak）領導的保守黨（Conservative Party）只會贏得140席，大減232席。

天空新聞網（Sky News）委託輿觀進行這項民調。

工黨可望取得較前黨魁布萊爾（Tony Blair）1997年勝選時的更大勝利，在現任黨魁施凱爾（KeirStarmer）領導下，可望比2019年慘敗的上次大選增加222席。

輿觀指出：「這一結果將超出壓倒性的範圍。」

蘇納克近兩週以來用力輔選，卻改變不了工黨大幅領先的民調結果；對他而言，這項最新民調數字相當殘酷。

民調還預估小黨自由民主黨（Liberal Democrats）席次將會來到48席，是原本席次的4倍。

這項民調結果公布前不久，脫歐派大將法拉吉（Nigel Farage）才宣布接手領導反移民「英國改革黨」（Reform UK）並出馬角逐國會席次。但是這項調查預測英國改革黨無法贏得任何席次。