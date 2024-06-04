快訊

唐治平二度失聯…警方曝他赴警局問1事後不見人影 沒領相驗證明書、沒去地檢署

引發軍隊基層騷動…北韓遭爆90名軍人命喪船難 外媒曝內幕：加劇兩韓緊張

連議會人員也涉案！竹市警界傳貪汙 保安科秘書遭羈押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北韓驚傳重大船難！90名軍人喪命引基層騷動 疑加劇對南韓挑釁

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
南韓軍人2日在仁川檢視據信為北韓飄來的垃圾氣球內容物。路透
南韓軍人2日在仁川檢視據信為北韓飄來的垃圾氣球內容物。路透

美國「新聞周刊」4日引述南韓「朝鮮電視台」報導，據信有一艘超載北韓軍人的船隻5月初在北韓南境河道上翻覆，估計造成90人喪命，此事在北韓軍隊基層引發重大內部騷動。報導並將此事與平壤近期對南韓的挑釁行動做連結，包括飛彈發射、飄送穢物氣球、GPS干擾等。

根據報導聲稱，一艘「大型船隻」搭載從北韓軍隊裡動員的逾130人，預定要到北韓東部從事邊境防衛建設，不料在河中翻覆沉沒。報導引述「南韓當局」的看法指出，北韓企圖利用加劇兩韓緊張，來從該起船難「轉移注意力」。

新聞周刊指出，朝鮮電視台3日引述的是一份「南韓情報評估」，惟南韓國家情報院在其對北韓的情報報告中，尚未公開任何類似評估。北韓也未公布任何與報導所稱類似的事件。北韓駐北京大使館、南韓情報單位未回應置評請求。報導認為，即使事件發生，北韓也不太可能承認。

北韓 南韓

延伸閱讀

已丟3500顆糞便氣球 北韓再嗆南韓1句狠話

撕破臉！南韓總統尹錫悅批准中止韓朝軍事協議全部條款效力

四度脫北遭遣返 崔民京盼國際重視強制北送問題

北韓排泄物氣球連發 南韓擬全面中止919兩韓軍事協議

相關新聞

北韓驚傳重大船難！90名軍人喪命引基層騷動 疑加劇對南韓挑釁

美國「新聞周刊」4日引述南韓「朝鮮電視台」報導，據信有一艘超載北韓軍人的船隻5月初在北韓南境河道上翻覆，估計造成90人喪...

管制旅遊亂象 首爾打擊觀光區「黑導遊」

首爾市政府4日表示，於5月30日在首爾市中區一帶免稅店和明洞商業街展開「黑導遊」打擊整治行動，查處1名外籍領隊人員和1名...

日本完成第6波核處理水排海 總量約8座貯存槽

日本東京電力公司（簡稱東電）宣布，福島第一核電廠2024年度第2波、同時也是整個排放計畫的第6波「核處理水」排海作業今天...

墨西哥才選出首位女總統 女市長被開19槍身亡

前墨西哥市市長薛恩鮑姆當選該國首位女總統才過1天，該國西部女市長今天即遭到槍擊身亡，她被開了至少19槍，幫派殺手涉嫌犯案

菲律賓否認槍指中國海警 控中方搶南海空投物資

菲律賓軍方今天否認中國媒體報導菲國日前在南海空投補給時，菲方人員槍指中國海警。菲方說，中國海警當時距擱淺軍艦非常近，還搶...

南韓批准中止兩韓軍事協議 分界線可進行軍事訓練

南韓總統尹錫悅今天批准全面中止919軍事協議，通報北韓後即刻生效，屆時南韓軍方將可恢復在軍事分界線（MDL）一帶進行軍事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。