北韓驚傳重大船難！90名軍人喪命引基層騷動 疑加劇對南韓挑釁

美國「新聞周刊」4日引述南韓「朝鮮電視台」報導，據信有一艘超載北韓軍人的船隻5月初在北韓南境河道上翻覆，估計造成90人喪命，此事在北韓軍隊基層引發重大內部騷動。報導並將此事與平壤近期對南韓的挑釁行動做連結，包括飛彈發射、飄送穢物氣球、GPS干擾等。

根據報導聲稱，一艘「大型船隻」搭載從北韓軍隊裡動員的逾130人，預定要到北韓東部從事邊境防衛建設，不料在河中翻覆沉沒。報導引述「南韓當局」的看法指出，北韓企圖利用加劇兩韓緊張，來從該起船難「轉移注意力」。

新聞周刊指出，朝鮮電視台3日引述的是一份「南韓情報評估」，惟南韓國家情報院在其對北韓的情報報告中，尚未公開任何類似評估。北韓也未公布任何與報導所稱類似的事件。北韓駐北京大使館、南韓情報單位未回應置評請求。報導認為，即使事件發生，北韓也不太可能承認。