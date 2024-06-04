印度出口民調失準 莫迪執政聯盟難衝上國會400席

根據印度電視頻道，國會下議院選舉初步計票趨勢今天顯示，總理莫迪領導的執政聯盟迅速取得過半數席次，但遠不及出口民調預測的壓倒性勝利以及莫迪選前豪語要拿下543席中的400席。

路透社報導，出口民調本月1日預測莫迪（NarendraModi）及其印度教民族主義政黨「印度人民黨」（BJP）將大獲全勝，以BJP為首的「國家民主聯盟」（NDA）將獲2/3多數甚至更多席次，使得印度股市昨天收漲3.39%。

然而，印度電視頻道今天在格林威治標準時間09時00分（台灣時間4日下午5時）報導，已開出約一半的選票顯示NDA陣營居於領先但僅獲近300席。以拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）的中間派政黨「國大黨」（Congress）為首的「印度全國發展包容性聯盟」（INDIA）表現則高於預期，預計可獲超過220席；其中「國大黨」單獨贏得近100席，較2019年的52席幾乎翻倍，表現亮眼，拉胡爾．甘地的政治地位水漲船高。

印度下議院現有543個席位，掌握272席即過半數構成簡單多數。

根據電視頻道目前開票結果，在NDA陣營預期可獲席次中BJP占近250席，離獨自構成多數黨仍有一段差距。相形之下，BJP在2019年印度下議院選舉獨攬303席。

在莫迪第3個任期，如果BJP僅以微弱差距贏得過半席次，或者必須依賴NDA聯盟政黨形成多數，可能會為莫迪的治理帶來一些不確定性。過去10年來，莫迪一直以權威方式掌管政府。

然而，政治人物及分析家表示，由於還有逾半選票尚未完成計票，現在就斷定投票趨勢為時尚早。最終的開票結果可望在數小時後揭曉。

一些預測認為NDA陣營有望斬獲400席，不過BJP發言人柯立（Nalin Kohli）告訴「今日印度」（IndiaToday）電視頻道：「目前看來離400席確實相當遙遠，這麼說是合理的評估。」

柯立補充說：「BJP─NDA陣營將組成政府，這項趨勢從一開始就非常明顯。」

印度本月1日結束投票後，電視播出的出口民調預測莫迪將大獲全勝，但出口民調在印度經常不符真正的選舉結果。本次印度下議院選舉有將近10億人登記投票，最後約有6億4200萬人參與投票。