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印度大選開票中 莫迪盟友阿達尼集團股價一度跌25%

中央社／ 孟買4日綜合外電報導

印度大亨阿達尼（Gautam Adani）旗下企業集團的主要上市公司股價今天一度下跌25%，因為正在進行中的印度國會下議院選舉開票顯示，印度總理莫迪領導的執政聯盟席位將有所減少。

法新社報導，由於開票過程顯示，莫迪（NarendraModi）領導的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）及聯盟政黨可能不會如最初預期在全國大選中贏得壓倒性多數席位，孟買股市今天下午一度下跌超過7%。

孟買證券交易所敏感指數（Sensex index）今天一度下跌7.22%或5522.98點，至70945.80點。昨天出口民調顯示莫迪將取得壓倒性勝利時，該指數曾上漲超過3%。

阿達尼被視為印度教民族主義者莫迪的長期夥伴，兩人皆來自古茶拉底邦（Gujarat）。

反對黨和其他批評人士批評阿達尼從他們的關係中受益，不僅不公平地贏得生意機會，還躲避應有的監督。

根據選舉委員會的數據，已開出一半的選票顯示莫迪領導的執政聯盟至少贏得290席，已超過取得下議院多數地位所需的272席，莫迪可望贏得第3個任期，但執政聯盟席位將比2019年大選取得的353席來得少。

印度教 莫迪

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