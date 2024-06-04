快訊

指防疫規定多數編造…美防疫專家佛奇跌落神壇 衛福部曝我國防疫政策這樣制定

日本必吃「3樣平價美食」！ 住日國人每天嗑：無敵好吃

曾在情人節公開認愛！李妍瑾結婚不到1年爆婚變 閨蜜甄莉證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

管制旅遊亂象 首爾打擊觀光區「黑導遊」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
首爾市政府與相關部門合作，在旅遊觀光熱點展開「黑導遊」打擊整治行動。（歐新社）
首爾市政府與相關部門合作，在旅遊觀光熱點展開「黑導遊」打擊整治行動。（歐新社）

首爾市政府4日表示，於5月30日在首爾市中區一帶免稅店和明洞商業街展開「黑導遊」打擊整治行動，查處1名外籍領隊人員和1名無證導遊。

據韓聯社報導，南韓近期無證照導遊強迫購物、扭曲歷史等情況時有發生，首爾市政府為處理該問題，與區政府、機動巡邏隊和南韓外語翻譯導遊協會等相關單位展開聯合突擊檢查，在相關地區透過「導遊資格證查詢」APP，檢查30多名帶團導遊的持證情況。

據報導，首爾市政府並未公布外籍領隊人員和無證導的身分，以及接待哪一國家客人等相關資訊。

南韓《觀光振興法》規定，只有旅遊翻譯導遊資格證持有者，才能對國外遊客提供導遊服務。非法從事導遊工作者，至少會被處以150萬韓元（約合新台幣3.5萬元）罰款，僱主也可被處以800萬韓元（約合新台幣18.8萬）罰款或受到行政處罰。

據香港《星島日報》報導，首爾市政府今年3月宣布，為保障首爾作為旅遊熱門地的聲譽，將禁止旅行社提供「傾銷旅遊」產品。換言之，主要針對中國大陸及亞洲地區的「超低價團」可能從此消失。

首爾市政府隨即在5月中出手管制，一家旅行社招徠陸客參加低價旅行團，但遊客在旅遊過程中不斷被強迫購物，經首爾市政府調查後勒令停業，此為南韓政府第一次以「用不合理價格組織中國赴韓團體旅遊，或僅憑遊客購物回扣創造收益」為由，對旅行社給予行政處分。

據報導，首爾市政府計劃與相關部門加強合作，繼續在購物中心、旅遊景點等遊客密集地區開展整治行動。

導遊 首爾

延伸閱讀

南韓驚爆「女版N號房」事件？男非法影片外流 84萬女會員瘋傳

已丟3500顆糞便氣球 北韓再嗆南韓1句狠話

客人浴室大便臭爆…領隊無奈買單「特別清潔費」7萬多日幣 網驚：排水孔塞住了？

台中女中畢旅爆男領隊言語性騷 旅行社道歉：領隊永不錄用

相關新聞

墨西哥才選出首位女總統 女市長被開19槍身亡

前墨西哥市市長薛恩鮑姆當選該國首位女總統才過1天，該國西部女市長今天即遭到槍擊身亡，她被開了至少19槍，幫派殺手涉嫌犯案

管制旅遊亂象 首爾打擊觀光區「黑導遊」

首爾市政府4日表示，於5月30日在首爾市中區一帶免稅店和明洞商業街展開「黑導遊」打擊整治行動，查處1名外籍領隊人員和1名...

菲律賓否認槍指中國海警 控中方搶南海空投物資

菲律賓軍方今天否認中國媒體報導菲國日前在南海空投補給時，菲方人員槍指中國海警。菲方說，中國海警當時距擱淺軍艦非常近，還搶...

日本完成第6波核處理水排海 總量約8座貯存槽

日本東京電力公司（簡稱東電）宣布，福島第一核電廠2024年度第2波、同時也是整個排放計畫的第6波「核處理水」排海作業今天...

南韓批准中止兩韓軍事協議 分界線可進行軍事訓練

南韓總統尹錫悅今天批准全面中止919軍事協議，通報北韓後即刻生效，屆時南韓軍方將可恢復在軍事分界線（MDL）一帶進行軍事...

微軟指俄羅斯密集散播假消息 企圖擾亂巴黎奧運

根據微軟威脅分析中心的最新報告，俄羅斯正發動密集的假消息散播行動，目的是抹黑國際奧林匹克委員會（IOC）的聲譽，並在今夏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。