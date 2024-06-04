管制旅遊亂象 首爾打擊觀光區「黑導遊」

首爾市政府4日表示，於5月30日在首爾市中區一帶免稅店和明洞商業街展開「黑導遊」打擊整治行動，查處1名外籍領隊人員和1名無證導遊。

據韓聯社報導，南韓近期無證照導遊強迫購物、扭曲歷史等情況時有發生，首爾市政府為處理該問題，與區政府、機動巡邏隊和南韓外語翻譯導遊協會等相關單位展開聯合突擊檢查，在相關地區透過「導遊資格證查詢」APP，檢查30多名帶團導遊的持證情況。

據報導，首爾市政府並未公布外籍領隊人員和無證導的身分，以及接待哪一國家客人等相關資訊。

南韓《觀光振興法》規定，只有旅遊翻譯導遊資格證持有者，才能對國外遊客提供導遊服務。非法從事導遊工作者，至少會被處以150萬韓元（約合新台幣3.5萬元）罰款，僱主也可被處以800萬韓元（約合新台幣18.8萬）罰款或受到行政處罰。

據香港《星島日報》報導，首爾市政府今年3月宣布，為保障首爾作為旅遊熱門地的聲譽，將禁止旅行社提供「傾銷旅遊」產品。換言之，主要針對中國大陸及亞洲地區的「超低價團」可能從此消失。

首爾市政府隨即在5月中出手管制，一家旅行社招徠陸客參加低價旅行團，但遊客在旅遊過程中不斷被強迫購物，經首爾市政府調查後勒令停業，此為南韓政府第一次以「用不合理價格組織中國赴韓團體旅遊，或僅憑遊客購物回扣創造收益」為由，對旅行社給予行政處分。

據報導，首爾市政府計劃與相關部門加強合作，繼續在購物中心、旅遊景點等遊客密集地區開展整治行動。