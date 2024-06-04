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墨西哥才選出首位女總統 女市長被開19槍身亡

中央社／ 墨西哥市3日綜合外電報導
墨西哥總統當選人薛恩鮑姆（中）3日於墨西哥市憲法廣場慶祝勝選。路透
墨西哥總統當選人薛恩鮑姆（中）3日於墨西哥市憲法廣場慶祝勝選。路透

墨西哥市市長薛恩鮑姆當選該國首位女總統才過1天，該國西部女市長今天即遭到槍擊身亡，她被開了至少19槍，幫派殺手涉嫌犯案。

法新社報導，墨西哥西部米卻肯州（Michoacan）政府在社群媒體X平台發文，譴責該州市鎮「科蒂哈（Cotija）市長桑琪士（Yolanda Sanchez Figueroa）遭到謀殺一事」。

墨西哥因性別暴力猖獗而分裂，薛恩鮑姆（ClaudiaSheinbaum）在總統大選獲得壓倒性勝利才為改變帶來一絲希望，就傳來女市長遭謀殺的消息。

桑琪士是於2021年當選市長，根據當地媒體，她是在一條公共道路上被擊斃。

當局尚未公布這起謀殺案的相關細節，但指已為逮捕兇手展開追緝行動。

桑琪士去年9月離開哈里斯科州（Jalisco）瓜達拉哈拉市（Guadalajara）一間購物中心時曾遭到綁架，3天後，聯邦政府證實尋獲還活著的桑琪士。

根據當地媒體那時的報導，綁匪屬於勢力龐大的墨西哥販毒集團「哈里斯科新世代」（Jalisco NewGeneration Cartel，CJNG），據稱該集團之所以威脅桑琪士，是因她反對它接管科蒂哈市鎮的警力。

墨西哥 幫派 社群媒體

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