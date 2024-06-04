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巴紐政府估山崩地區再崩機率高 專家籲災區淨空

中央社／ 巴布亞紐幾內亞首都莫士比港4日綜合外電報導

巴布亞紐幾內亞當局已警告，最近發生致命山崩災難的地點再度山崩機率很高，巴紐政府內部專家也要求將該區淨空，並宣布為「禁區」。

法新社今天取得巴紐礦業與地質災害部內部報告草稿，當中警告，巴紐高地5月24日發生死亡人數恐達數百的山崩地區，有必要緊急撤離所有人。

報告示警，鑒於一長串風險，包括進一步走山、巨石不穩和地下流水等，「這塊地區必須宣告為禁區」，因為「有高度可能性在不久將來再發生山崩」，因此「必須僅限專家才能進入」。

地質學家和巴紐其他政府專家如今還警告，山區修復工作有可能引發另一場山崩，應該「沒得商量」將村民撤離，尤其若動用最近抵達的重型機械，有人擔憂可能會使懸在上方的巨石翻落。

山崩 巴布亞紐幾內亞

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