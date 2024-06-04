日本完成第6波核處理水排海 總量約8座貯存槽
日本東京電力公司（簡稱東電）宣布，福島第一核電廠2024年度第2波、同時也是整個排放計畫的第6波「核處理水」排海作業今天結束，排放量為7892公噸，相當於約8座貯存槽。
朝日新聞、福島電視台報導，東電5月17日起用海水稀釋福島第一核電廠腹地貯存槽內的「核處理水」後排海，預計6月到7月將展開下一波排海作業。
東電說明這次排海作業依計畫進行，並未發生問題，今天上午至中午清除完排放設備管線中殘留水分，經檢測得知周邊海域海水含氚濃度低於日本國家標準，未出現異狀。
福島第一核電廠腹地內約有1000座貯存槽，總計存放約130萬公噸「核處理水」。東電從2023年8月24日首度將「核處理水」排海，當年度4次排海作業總計排放3萬1145公噸「核處理水」。
東電規劃在2024年度（今年4月1日到2025年3月31日）分7次排放約5萬4600公噸「核處理水」入海，平均每次排放量約7800公噸。
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