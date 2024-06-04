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柬埔寨與中國日益密切 美防長訪金邊欲扳回一城

中央社／ 新加坡4日綜合外電報導
美國國防部長奧斯汀（左）今天抵達金邊展開短暫訪問，與總理洪馬內（右）會談。 法新社
美國國防部長奧斯汀（左）今天抵達金邊展開短暫訪問，與總理洪馬內（右）會談。 法新社

中國軍艦近期在柬埔寨的雲壤基地現蹤，中方也支持當地興建一條有爭議的運河，雙方往來引發華府疑慮。美國國防部長奧斯汀今天抵達金邊展開短暫訪問，盼扭轉中方的一些斬獲。

路透社報導，柬埔寨決定允許中國開發施亞努省（Sihanoukville）的雲壤海軍基地（Ream NavalBase），令華府擔心北京將可在南海附近取得一個新的前哨基地。雲壤基地位於暹羅灣（Gulf ofThailand）一條重要水道上。

更加深美國疑慮的是，中國上月派出兩艘軍艦前往柬埔寨和東帝汶，這趟巡訪會一直延續到6月中旬。

奧斯汀（Lloyd Austin）今天在社群平台X上證實他已抵達金邊（Phnom Penh）。

一名不願透露姓名的美國國防官員表示，華府方面樂觀認為，曾在美國西點軍校（West Point）學習的柬埔寨現任總理洪馬內（Hun Manet）會比他的父親、前任總理洪森（Hun Sen）更願與華府結盟。

洪森去年卸下總理職務後，目前擔任參議院議長。洪森在2023年選舉前告訴當地媒體，洪馬內將以自己的模式執政。

這名美國國防官員說：「（奧斯汀）此行不在於取得重大成果或斬獲…我們非常清楚美柬雙方過去面臨的一些挑戰，我認為我方會非常直接、明確地表達我們如何看待美國的利益。」

在2022年6月中國資助的升級工程開始前，雲壤一直是美柬海軍聯合訓練與演習的場所。柬埔寨於2020年10月拆除了美國在當地建造的設施。

自去年12月以來，兩艘可能是小型護衛艦或驅逐艦的中國軍艦一直停泊在雲壤。

洪馬內上週說，柬埔寨將於8月開始興建一條耗資17億美元、由中國支持的運河。這條運河引發與鄰國越南的緊張關係，外界也擔心這條運河可能會讓中國軍艦使用；但柬埔寨駁斥說，這是毫無根據的說法。

柬埔寨 美國 華府

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