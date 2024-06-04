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六四35週年 日本政府發言人：關切中國人權狀況

中央社／ 東京4日專電
日本內閣官房長官林芳正。圖／路透
日本內閣官房長官林芳正。圖／路透

中國民主化運動受到鎮壓的天安門事件今天屆滿35週年，日本政府發言人、官房長官林芳正今天表示，日本包含在聯合國場合在內，對於中國人權狀況都持續表達關切。

日本放送協會（NHK）報導，有關六四35週年，林芳正今天在例行記者會上表示，日本政府認為自由、基本人權的尊重、法治是國際社會的普世價值，這些價值在中國能受到保障是很重要的，日本政府一直以來都一貫地將此立場直接傳達給中國政府。

林芳正說，包含在聯合國的場合在內，日本對於中國人權狀況都一直表達關切，將持續與國際社會緊密合作，強烈敦促中國政府。

NHK今天報導，中國在六四35週年這一天，事件現場天安門廣場，以及六四部分罹難者的墓地，中國政府加強警備，提防有追悼六四或抗議示威活動。NHK也報導了香港、台灣面對六四35週年的情況。

報導指出，在台灣，總統賴清德上午在臉書發表「紀念六四35週年」的文章。

總統賴清德表示，一個真正令人尊敬的國家，是可以讓人民大聲說話。任何政權都應該勇敢面對人民的聲音，特別是年輕的世代，因為社會的變革往往仰賴多元的意見；青年世代促進國家革新的力量，不該被壓制，而是該受到國家的保護和鼓勵。

賴總統還強調：唯有民主自由，才能真正保護人民。六四的記憶不會在歷史的洪流中消失，我們也會持續努力，讓這段歷史記憶能夠長存人心，感動關心中國民主的每一個人。

人權 六四 日本

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