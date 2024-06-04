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駐日美軍司令擬升格由上將擔任 美防長：評估中

中央社／ 東京4日綜合外電報導
美國國防部正在評估將駐日美軍司令的軍階從目前的中將晉升至上將。。美聯社
美國國防部正在評估將駐日美軍司令的軍階從目前的中將晉升至上將。。美聯社

配合日本2025年3月前將成立統一指揮陸海空自衛隊的常設機構「統合作戰司令部」，美國國防部長奧斯汀6月3日表示，正在評估將駐日美軍司令的軍階從目前的中將晉升至上將。

日本放送協會（NHK）報導，日本首相岸田文雄今年4月與美國總統拜登舉行會談，配合統合作戰司令部將成立，並讓日本自衛隊與美軍部隊合作更為順暢，雙方領袖都同意各自提升部隊指揮與管理。

對此，奧斯汀（Lloyd Austin）6月3日在出訪地新加坡向媒體表示，「正在評估」駐日美軍司令軍階從目前的中將升至上將，不過奧斯汀也說，目前沒有其他訊息可以發布。

配合日本統合作戰司令部將成立，並由統合作戰司令官負責作戰指揮，美國五角大廈也正在評估美方對應的司令等相關方案。而奧斯汀這次提及的方案是派駐具有作戰指揮權限的司令至日本。

另外，被問及是否會在日本部署中程飛彈系統，奧斯汀回答：「我們經常部署各種裝備作為訓練的一環，將與日本合作以加強訓練」。報導指出，這意味著美方可能會在訓練期間暫時部署相關裝備。

統合作戰司令部將位於日本防衛省所在的東京都市谷，人員規模約240人，由統合作戰司令官居首，其位階等同各自衛隊幕僚長（相當於他國參謀長）。

日本目前居自衛隊軍職之首的統合幕僚長，其職責除了輔助防衛大臣外，也肩負作戰指揮；但未來有關作戰指揮的部分將由統合作戰司令官接手，可以分擔統合幕僚長的職責。

防衛大臣木原稔曾多次表示，「自衛隊與美軍在各自獨立的指揮系統下行動，這一點不會有任何的改變」。

日本 美軍 自衛隊

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