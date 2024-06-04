快訊

4種人放屁特別臭！愛健身竟上榜 營養師建議：多吃2蔬菜改善

超商員工「拿滷味鍋煎牛排、電鍋蒸蝦」 網曝嚴重後果：恐害客人過敏

6月首波新品！台灣寶可夢中心推「波克比」4款超Q玩偶、36種鑰匙圈 網讚速度超快

海地新總理康尼爾宣誓就職 身負改革重任

中央社／ 太子港3日綜合外電報導

海地新任總理康尼爾（Garry Conille）今天宣誓就職，承諾要為這個貧窮且多難的加勒比海國家貢獻心力，著手改善國家經濟與制度。

法新社報導，海地深陷政治、安全和人道等多重危機，前總理亨利（Ariel Henry）4月因境內絕大部分地區遭武裝幫派把持而辭職下台後，海地過渡政府委員會5月底任命康尼爾擔任新總理領導國家。

就職典禮在首都太子港（Port-au-Prince）政府大樓「歡迎別墅」（Villa d'Accueil）舉行，58歲的康尼爾在儀式中說：「讓我們開始工作吧，我向你們保證，我們會兌現承諾。」

過渡委員會主席勒布朗費斯（Edgard Leblanc Fils）表示，康尼爾宣誓就職後，將有權與過渡委員會商議籌組新政府事宜。

勒布朗費斯說：「我們指望康尼爾施行與過渡委員會商定的政策，特別是在解決不安全問題方面，並著手改善國家經濟與改革制度，並在2025年底前舉行可信、民主且自由的選舉。」

康尼爾是一名訓練有素的醫生，2011年至2012年曾短暫出任海地總理，接著在聯合國兒童基金會（UNICEF）擔任拉丁美洲和加勒比區域主任。

康尼爾上任後將負重前行，力圖緩解海地這個西半球最貧窮國家遭遇的危機，並為2016年以來就不曾舉行的選舉鋪路。

海地

延伸閱讀

海地過渡委員會任命新總理 踏出重建政府關鍵一步

幫派暴力致關閉數月 海地首都機場重啟商業航班

海地動盪 外交部：撤離技術團3人抵多明尼加

聯合國：海地幫派暴力如災難巨變 今年已1554死

相關新聞

撕破臉！南韓總統尹錫悅批准中止韓朝軍事協議全部條款效力

韓聯社首爾6月4日報導，南韓總統辦公室4日表示，總統尹錫悅當天批准了中止韓朝《九一九軍事協議》全部條款效力的議案。

駐日美軍司令擬升格由上將擔任 美防長：評估中

配合日本2025年3月前將成立統一指揮陸海空自衛隊的常設機構「統合作戰司令部」，美國國防部長奧斯汀6月3日表示，正在評估...

已丟3500顆糞便氣球 北韓再嗆南韓1句狠話

北韓國防省副相金剛日2日在北韓中社發表談話表示，將暫停對韓空投裝有屎尿、垃圾的氣球，但警告南韓若再有宣傳氣球進入北韓，這...

澤倫斯基訪菲律賓會小馬可仕 年內馬尼拉設大使館

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodomyr Zelenskiy)3日在馬尼拉總統府與菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand ...

能源博士冷靜不好鬥 墨西哥總統薛恩鮑姆：我相信科學

墨西哥左派執政黨「國家復興運動黨」(Morena)總統候選人薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)獲選成為墨西哥...

中共軍演得失 川普威脅轟炸北京

賴清德總統上任僅四天，解放軍23日、24日發動「聯合利劍—2024A」軍演，武嚇台灣。台美都出動機艦監控，台灣民眾卻習以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。