日皇夫婦將正式訪問英國 即位後二度出訪

日本內閣會議今天上午決定，日皇德仁與皇后雅子6月22日至29日將正式訪問英國。白金漢宮也證實日皇夫婦將到英國進行國是訪問，預計出席英國國王查爾斯三世夫婦舉辦的晚宴。

讀賣新聞報導，這是日皇夫婦2019年即位後第二度出訪，兩人前一次至海外訪問是2023年6月的印尼行；而前一次有日皇赴英國國是訪問，得追溯到1998年。

德仁與雅子6月22日將搭乘日本政府的專機從羽田機場出發，並於當天傍晚抵達倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）。

德仁6月23日計劃前往倫敦當地一間推廣日本文化的機構，6月24日視察泰晤士河防洪閘（ThamesBarrier）。

日皇夫婦正式的國是訪問行程從6月25日開始至27日。兩人6月25日參加完歡迎儀式後，預計赴西敏寺（Westminster Abbey）的無名戰士墓塚（Grave of theUnknown Warrior）獻花，並在當晚出席英王查爾斯三世（King Charles III）與王后卡蜜拉（Queen Camilla）舉辦的晚宴。

雅子因為目前在療養中，屆時將在下榻地點調整身體狀況後參加活動，將不出席6月26日晚間由「倫敦金融城」（City of London）代表們主持的晚宴，但6月27日預計會向英王夫婦道別。

德仁6月27日下午將前往溫莎城堡（WindsorCastle），向已故女王伊麗莎白二世（Queen ElizabethII）與夫婿菲立普親王（Prince Philip）的長眠之處致意。

日皇夫婦6月28日計劃訪問兩人均曾留學過的牛津大學，並於當晚搭乘政府專機離開英國，預計在6月29日抵達日本。

昭和天皇、上皇明仁曾分別於1971年與1998年赴英國進行國是訪問。

法新社報導，白金漢宮（Buckingham Palace）今天也證實日皇夫婦將在6月22日起訪問英國，國是訪問的正式行程從6月25日起至6月27日，為期3天。

64歲的德仁此行將與英王夫婦、王儲威廉王子（Prince William）等英國王室成員會面。

不過，白金漢宮的發言人表示，由於英國7月4日將舉行大選，德仁的訪問行程經過「微調」，但未透露具體細節。

現年75歲的查爾斯三世自即位以來已接待過兩名到英國國是訪問的國家元首，分別是2022年訪英的南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）與2023年訪英的韓國總統尹錫悅。

法新社提到，威廉王子的妻子、威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特（Kate）將不會在日皇夫婦訪英時露面。她目前正接受化療對抗癌症，從2023年12月的王室耶誕禮拜後，即消失於公眾視野。