火山灰雲直衝5公里高！菲律賓坎拉翁火山噴發 當局下令民眾撤離

菲律賓中部的坎拉翁（Kanlaon）火山昨天噴發，火山灰雲直衝5公里高天際，菲律賓有關當局今天下令附近居民撤離。

路透社報導，菲國政府官員警告，坎拉翁火山可能會進一步噴發，產生危險的火山灰和硫磺氣味。他們也警告說，火山下游的河流面臨暴洪、泥流等危險。

東內格羅省（Negros Oriental）堪拉恩市（CanlaonCity）市長卡德納斯（Jose Chubasco Cardenas）以臉書（Facebook）向附近4個社區民眾發出疏散令時表示：「請前往各別的疏散中心，保持警惕，並準備好水和食物等重要物品。」

附近的西內格羅省（Negros Occidental）省長賴克遜（Jose Lacson）告訴DWPM廣播電台，省內有700多人在疏散中心避難，「我們建議他們留在那裡，對於那些尚未進入疏散中心的人，我希望他們能夠重新考慮」。

自昨天火山噴發以來，政府機構尚未報告失蹤、受傷或死亡消息。

坎拉翁火山持續6分鐘的爆炸性噴發導致堪拉恩市停班停課，3家航空公司今天也取消32個航班。

菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute ofVolcanology and Seismology）所長巴科科爾（TeresitoBacolcol）告訴DZBB廣播電台：「我們建議民眾戴上口罩，保護自己免受火山灰侵害。」

菲律賓火山暨地震研究所上調坎拉翁火山的警戒程度，顯示火山可能會進一步噴發。

國家民防單位在昨天晚上的聲明中表示，已在受影響地區部署應變小組，將居民移轉到安全地方。

坎拉翁火山是菲律賓24座活火山之一，上次噴發是在2017年12月。