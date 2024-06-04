快訊

對選戰最壞時機！拜登兒非法擁槍受審 不倫戀寡嫂出庭

孫安佐泰國走鐘內幕！親友爆料並非被下蠱 是「其它不明物品」　

MLB／教士馬卡諾涉賭恐面臨終身禁賽 還有4球員被調查

放寬限制 外國看護人員抵加國即可獲永久居留權

中央社／ 多倫多3日專電
加拿大移民部今天宣布新試行計畫，前來加拿大照顧兒童、老人和殘疾者的外國看護人員，抵加後即可獲永久居留權。示意圖。報系資料照片
加拿大移民部今天宣布新試行計畫，前來加拿大照顧兒童、老人和殘疾者的外國看護人員，抵加後即可獲永久居留權。示意圖。報系資料照片

加拿大移民部今天宣布新試行計畫，前來加拿大照顧兒童、老人和殘疾者的外國看護人員，抵加後即可獲永久居留權。原本海外看護人員赴加工作須通過5級英語測驗，並須工作2年及接受1年高等教育等標準將放寬。

新計畫實施後，符合資格的保母、兒童保育員和居家護理人員，將可快速在加拿大定居；在照顧半獨立人士或傷殘者的機構中擔任兼職或臨時護理人員，也將符合新計畫資格。

加拿大移民難民和公民部（IRCC）表示，原有的試行計畫將在6月17日到期，新計畫是舊計畫的增強版，以後會成為永久計畫。

IRCC指出，「這條新路徑可讓看護人員更容易透過可靠雇主找到合適工作，並在抵加後明確、直接、迅速地獲得永久居民身分。」

加拿大移民部長米勒（Marc Miller）聲明強調，「看護人員在支持加拿大家庭方面扮演關鍵角色，相關規畫需反映出他們的寶貴貢獻。新試行計畫將讓看護者獲得更多支持，並為各家庭提供應得的優質護理。」

原有的試行計畫允許合格看護人員及其家庭成員來到加拿大，以成為永久居民為目標；申請流程取決於申請者職位和他們的合格工作經驗；看護者須通過5級英語測驗，不僅高於取得公民身分所需水平，還須工作2年並接受相當於1年的高等教育。

至於新的增強版試行計畫，外國看護人員需獲得「全職家庭看護工作」的邀請，滿足英語4級水平要求，持有相當於加拿大高中文憑學歷，並擁有近期的相關工作經驗。

新民主黨（NDP）國會議員、移民評論員關慧貞（Jenny Kwan）表示，加拿大缺乏護理人員，國外看護人員前來滿足加拿大的需求卻經常受到剝削和虐待；他們不穩定的移民身分，讓他們更易遭受雇主的不良對待。加拿大應停止將幫助了許多加拿大人的看護人員歸類為「低技能」工人。

關慧貞認為，目前看護人員獲得永久居留權必須滿足的語言和教育標準過於嚴苛，是看護者定居加拿大的「障礙」。

既有的試行計畫自2019年開始；截至4月30日為止，已有近5700名看護人員及其家人成為加拿大永久居民。

加拿大 看護 移民

延伸閱讀

影／東南亞減肥藥含毒...人妻、看護、移工共14人落網

放寬80歲免巴氏量表聘外看 立委憂排擠…雇主協會：管理制度才是問題

專訪／「鐘點移工」下半年重啟試辦 勞長何佩珊：無巴氏量表限制資格

80歲以上長者聘外籍看護免巴氏量表？勞部：跨部會討論

相關新聞

從家庭走向政治 印度女力崛起但前路尚遠

印度第18屆下議院選舉的7梯次投票已於6月1日結束，根據印度選舉觀察團體「民主改革協會」（ADR）數據，本屆選舉全印度有8300多名候選人，其中有797名女性...

放寬限制 外國看護人員抵加國即可獲永久居留權

加拿大移民部今天宣布新試行計畫，前來加拿大照顧兒童、老人和殘疾者的外國看護人員，抵加後即可獲永久居留權。原本海外看護人員...

達賴喇嘛將赴美治療膝蓋 6月20日起活動暫停

西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）的辦公室今天表示，達賴喇嘛本月將前往美國接受膝蓋治療，從6月20日起將暫停例...

對選戰最壞時機！拜登兒非法擁槍受審 不倫戀寡嫂出庭

美國總統拜登的兒子杭特·拜登（Hunter Biden）非法擁槍案6月3日開庭審理，此案的八卦程度和戲劇性不亞於川普封口費案。杭特買槍時隱匿他有毒癮，當時與他交往的嫂嫂哈莉·拜登（Hallie Biden）發現這把槍，把它扔到超市外的垃圾桶裡。杭特在他還有婚約時與剛喪夫的寡嫂發生婚外情，現在嫂嫂將出庭作證，此外，因兩人的不倫戀而與杭特離婚的前妻卡絲琳·布勒（Kathleen Buhle）也將出庭，第一家庭不堪的過往將再度攤在陽光下。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

帛琉2萬份美日台機密遭駭 指係中共策畫

紐約時報報導，我國友邦帛琉遭遇大規模網路攻擊，超過二萬份涉及美日台機密情報的政府文件被竊。帛琉指控中國大陸策畫網攻，中方...

墨西哥 選出首位女總統

墨西哥二日舉行總統大選，官方計票結果顯示，左翼執政黨「國家復興運動黨」候選人、墨西哥市前市長薛恩鮑姆以壓倒性票數當選，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。