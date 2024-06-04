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帛琉2萬份美日台機密遭駭 指係中共策畫

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

紐約時報報導，我國友邦帛琉遭遇大規模網路攻擊，超過二萬份涉及美日台機密情報的政府文件被竊。帛琉指控中國大陸策畫網攻，中方稱抹黑。報導引述帛琉官員和專家分析表示，中方不排除利用勒索軟體組織，實現政治意圖。

帛琉今年與美國敲定廿年、總額九億美元戰略協定，雙方外交官會晤前，帛琉遭遇大規模網路攻擊，超過二萬份政府文件被竊取且上傳到暗網。

遭竊文件包含美國在帛琉的雷達部署、日本海軍訪問帛琉的成員名單，以及台灣與帛琉關係細節的數百份文件。另外，還有日本、以色列與美國之間自二○○○年代中期以來的外交通訊資料；一些日本高階軍官及美軍的詳細身分也被暴露在暗網，對美國其他盟友也構成威脅。

對此，帛琉政府官員指控北京出於政治動機策畫網路攻擊事件，特地找勒索軟體組織引起關注，旨在傳達特定訊息。帛琉總統惠恕仁表示，「所有跡象都指向那個方向」，但強調帛台關係「比以往都更加堅定」。

就在帛琉網攻事件發生後，一個名為DragonForce的勒索軟體組織隨即承認犯案，並聲稱其動機純粹是為了謀取經濟利益，並已揚言將再度打擊帛琉。

不過，帛琉財政部資安官員安遜說，北京利用勒索軟體組織犯案，可降低與美國之間的外交摩擦風險。安遜也認為，DragonForce已從他處獲取報酬。

中方則否認指控，抨擊帛琉毫無證據便妄下結論是抹黑。

帛琉 網路攻擊 美國

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