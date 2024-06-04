墨西哥 選出首位女總統

墨西哥二日舉行總統大選，官方計票結果顯示，左翼執政黨「國家復興運動黨」候選人、墨西哥市前市長薛恩鮑姆以壓倒性票數當選，成為該國首位女總統，也是墨國首位猶太裔國家元首。

墨西哥國家選舉機構宣布，根據已開出的約七成五選票，六十一歲的薛恩鮑姆得票率約百分之五十八點七，比在野黨主要競爭對手加維斯高出卅個百分點，更比唯一男性候選人、中間派的梅內茲高出約五十個百分點。

薛恩鮑姆在勝選演說中表示，「共和國成立二百年來，我將首次成為墨西哥第一位女總統。正如我在其他場合說過的，我並不是獨自一人達成，我們一起來到這裡，包括帶著給我們祖國的女英雄，還有我們的祖先、我們的母親、我們的女兒和我們的孫女」。

得票率第二的加維斯已向支持者承認敗選，「我已與薛恩鮑姆聯絡，並確認選舉結果」。

在墨國，每天約有十名女性被殺害。當地女性選民很高興看到女性打破政壇玻璃天花板。

薛恩鮑姆曾任墨西哥市市長，她的勝選在這個犯罪與性別暴力猖獗的國家寫下新猷。支持她的群眾揮舞旗幟，在墨西哥市主要廣場上慶功。

薛恩鮑姆祖父母來自立陶宛和保加利亞，因逃避對猶太人的歧視和納粹迫害移民墨西哥。薛恩鮑姆拿到環境工程博士後，曾赴柏克萊加州大學從事博士後研究。

薛恩鮑姆備受選民青睞，主要歸功於即將卸任的總統羅培茲，他的支持率超過六成，但依法不得連任。

五十歲街頭食物小販巴布維納說，她把票投給薛恩鮑姆，因為國家復興運動黨「給老人和小孩很多支持」。

薛恩鮑姆矢言將繼續執行羅培茲頗具爭議的「擁抱而非子彈」策略，以從根源解決境內犯罪問題。她也必須處理與美國的複雜關係，尤其是跨境毒品走私和移民等棘手議題。

墨西哥暴力猖獗，這次選舉至少有卅八名候選人遇害身亡，大選當日更傳出有投票所遇襲，造成二人喪生。除了總統，這次選舉還選出國會議員和州長等約二萬個民選職位，是墨西哥史上規模最大的選舉。