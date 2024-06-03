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美菲陸戰隊今年第4場演習 為威懾並提升戰備力

中央社／ 馬尼拉3日專電

美菲陸戰隊航空支援演習今天登場，這是今年以來美菲陸戰隊第4場聯合演習。菲方表示，這次演習為提升聯合戰備力，同時也是「對那些想要挑戰我們地區安寧者的威懾」。

今年以來，菲律賓和美國陸戰隊已參與兩國陸戰隊聯合演習（MAREX）、肩並肩（Balikatan）跨軍種聯合演習及「群島海岸防衛連續訓練」（Archipelagic Coastal Defense Continuum）。

美菲陸戰隊航空支援行動（MASA）今天展開，出動2200名美國陸戰隊、陸軍、特種部隊和空軍，以及菲律賓陸戰隊、陸戰隊後備軍人、空軍、海岸防衛隊和海軍航空大隊，雙方共派出3175名人力參與，將進行到21日。

這次演習地點包括鄰近台灣的菲律賓巴丹群島（Batanes）、北伊羅科斯省（Ilocos Norte），以及中呂宋地區、馬尼拉都會區和靠近南海的巴拉旺省（Palawan），將進行沿海實彈射擊、海上關鍵地形保衛作戰（maritime key terrain security operations）、前方彈藥燃料補給點（FARP）作戰、高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）主題專家交流等演練。

美菲陸戰隊在航空支援行動後，今年還將進行另外3場聯合演習。

菲方演習指揮官、菲律賓陸戰隊副司令瑞卡迪歐（Romeo T. Racadio）在開幕式宣讀菲律賓陸戰隊司令羅哈斯（Arturo G. Rojas）致詞稿表示，美菲陸戰隊航空支援行動「匯集雙方部隊的專業知識、資源和經驗，以優化我們的集體防衛能力。最重要的是，（提升）我們的戰備力」。

他表示：「我們的地區面臨潛在的人為和自然災害帶來的若干挑戰，需採取全面和多樣化的手段應對。」

羅哈斯在致詞稿中說：「這次演習是展現我們保護領土完整和國家主權的力量，也是對那些想要挑戰我們地區安寧者的威懾。」

瑞卡迪歐說，羅哈斯要告訴在場軍人：「請記住，你們在這裡培養的才能不是為了因應遙遠的未來衝突。這些技能對保護我們的國家菲律賓、菲律賓人民和我們的生活方式至關重要。」

演習 菲律賓 陸戰隊

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