喬治亞境外影響力法案 國會議長簽署成為法律
在喬治亞引發政治危機和引起西方盟友嚴厲抨擊、具有爭議的「境外影響力」法案，今天在喬治亞國會議長簽署後成為法律。
路透社報導，喬治亞過去30年一直是前蘇聯國家中與西方較友好的一國，因此與這項法律相關的爭議，將考驗喬治亞是否維持靠攏西方，或者更靠近俄羅斯。
繼上週喬治亞執政黨「喬治亞之夢」（GeorgianDream）國會議員表決推翻總統對「境外影響力」法案的否決權後，當地媒體報導，喬治亞國會議長巴布亞希維利（Shalva Papuashvili）今天簽署這項法案，使其成為法律。
這項立法要求從海外獲取20%以上資金的組織，須註冊為「外國代理人」，否則將面臨高額罰款，還有義務配合揭露相關資訊。
反對這項法案的人士過去一個多月在喬治亞發動示威抗議，規模為該國自1991年脫離蘇聯宣布獨立以來數一數二大。
美國、歐洲聯盟（EU）及英國都大肆抨擊這項法案。喬治亞反對派團體稱該法案是仿照俄羅斯相關立法的「俄國法律」；克里姆林宮利用這項法律對付總統蒲亭（Vladimir Putin）的反對者。
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