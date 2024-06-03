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南韓要挖石油！外海油氣藏量估達140億桶

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓總統尹錫悅3日開記者會，宣布開發東南外海石油與天然氣蘊藏。歐新社
南韓總統尹錫悅3日開記者會，宣布開發東南外海石油與天然氣蘊藏。歐新社

南韓總統尹錫悅今（3）日核准在東南海域開發石油與天然氣蘊藏的一項計畫，他說，探勘後發現工業港市浦項市（Pohang）外海有大量油氣蘊藏。利多消息一出，國營的韓國天然氣公司股價一度狂漲30%，浦項國際也大漲24%，SK Innovation因為旗下有家液化天然氣開發與進口公司SK E&S，股價也漲了12%。

彭博資訊報導，南韓等仰賴化石燃料進口的國家，在俄烏開戰後都積極強化能源安全，因為俄羅斯入侵烏克蘭後，天然氣價格曾短暫飆至史上最高點，而且出現供應短缺。開發國內資源，可降低對外國供應商的依賴，而且可讓補貼價格正常化。

尹錫悅今天在記者會上表示，探勘報告顯示，浦項外海水域「高度可能」蘊藏著多達140億桶石油與天然氣。他說，這樣的蘊藏量，相當於南韓四年多的石油消耗量，以及29年的天然氣需求量。

報導指出，尹錫悅雖稱宣稱發現數量「龐大」，但目前的估計數字與美國、沙烏地阿拉伯等主要石油輸出國家相比，不能算多。

尹錫悅表示，南韓產業通商資源部將在今年底展開鑽探，以評估蘊藏量的真正水準；結果預定2025年上半年公布。

俄羅斯 南韓 尹錫悅

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