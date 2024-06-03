印尼新首都管理局正副局長突辭職 引發討論
印尼今年將分階段把首都從雅加達遷至婆羅洲的努山塔拉，但新首都（IKN）管理局局長班邦和副局長多尼今天突然宣布辭職，未解釋辭職原因，引發討論。職缺暫由公共工程及人民房屋部長巴蘇基代理。
印尼國務秘書長帕第克諾（Pratikno）今天公布，班邦（Bambang Susantono）和多尼（Dhony Rahajoe）辭職。
「羅盤報」（Kompas）報導，帕第克諾說，印尼總統佐科威（Joko Widodo）先是收到多尼的辭職信，之後又收到班邦的辭職信。
班邦與多尼2022年3月被任命為新首都管理局的正副局長。
帕第克諾指出，佐科威已解除2人的職務，並任命巴蘇基（Basuki Hadimuljono）為新首都管理局代理局長，土地與空間規劃部副部長拉賈（Raja Juli Antoni）為代理副局長。
新首都管理局負責監督耗資320億美元（約合新台幣1兆356.6億元）的新首都「努山塔拉」（Nusantara）投資計畫，正副局長辭職引發外界討論，2人尚未解釋辭職原因。
羅盤報報導，首批共1.2萬名公務員預計9月開始陸續搬至新首都工作，相關建設正如火如荼進行中，但同時面臨私人企業投資不足的問題。
佐科威力推遷都計畫，希望藉此促進區域均衡發展，解決首都雅加達人口過於膨脹的問題，並期盼遷都計畫能成為他卸任後的政治遺產。
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