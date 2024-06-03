北韓飄穢物氣球抗議反北傳單 邊境居民憂軍事衝突

北韓多次向南韓空飄帶有垃圾穢物的氣球，要求南韓團體停止散布反北韓傳單，但南韓政府表明不會加以制止；兩韓邊境居民憂心引發軍事衝突，今天公開呼籲停止敵對行為。

住在邊境地區的南韓居民團體今天在位於首爾市龍山區的總統辦公室前召開記者會，高呼「現在需要的是停止敵對行為，消弭軍事衝突可能性，打開對話與和平之門」，而非散布傳單、重啟擴音器喊話等心理戰術。

北韓自上週起陸續向南韓空飄數百顆穢物氣球，2日表示會暫停這種行為，但威脅若南韓繼續散布反北韓傳單，將「奉還百倍的穢物氣球」。

過去，北韓就曾因為南韓的脫北者團體在邊境散布反北韓傳單與物資等行為多次抗議，甚至炸毀兩韓聯絡辦公室，對南韓政府的不作為表達不滿。時任南韓總統文在寅政府為此開始取締空飄傳單活動，並制定「對北韓宣傳禁止法」。

對北韓宣傳禁止法2021年3月正式上路，禁止在軍事分界線一帶散布反北韓傳單或進行擴音器喊話等行為；但南韓憲法法院去年9月裁決這項法規違憲。

南韓統一部發言人具炳衫今天表示，憲法法院判決認為應保障傳單等言論表現自由，當局也會參照判決結果擬定應對方案，意指不會阻止散布反北韓傳單的行為。但具炳衫也說，若有必要，會據現場狀況依法採取合適措施。

主要進行發送反北韓傳單的脫北者團體自由北韓運動聯合代表朴相學則向媒體表示，發送傳單的原定計畫不受影響，並要求北韓領導人金正恩就空飄穢物氣球的行為，向南韓鄭重道歉，「那我們也會考慮一下要不要暫時中斷（發送傳單）」。

韓聯社報導，南韓國家安保室今天也召集相關部會，商討對北韓空飄氣球的應對措施，重新討論是否採取擴音器喊話反擊。

不過，邊境居民顯然不樂見擴音器重啟。一名住在京畿道坡州市的居民說，「坡州居民每天都過得提心吊膽」，「穢物氣球是為了脫北者團體散布反北韓傳單」，指責脫北者團體不該輕舉妄動。

住在接近兩韓分界線延坪島的居民也表達憂心，「近期兩韓關係惡化，威脅邊境居民的生活」，除了對軍事衝突的恐懼，北韓近期進行GPS電波干擾，也讓漁民難以尋找到魚群，影響生計。