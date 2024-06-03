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菲律賓明確挺烏克蘭 澤倫斯基當面向小馬可仕道謝

中央社／ 馬尼拉3日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天在馬尼拉與菲律賓總統小馬可仕會面，並感謝小馬可仕在俄羅斯侵略烏克蘭一事上，「立場明確地」表達對烏克蘭的支持。

亞洲最大的安全會議「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）週末在新加坡舉行時，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）意外現身，這是他自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，第2次訪問亞洲。澤倫斯基在新加坡會談之後，前往菲律賓總統府會見了小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。

這是身穿黑色上衣、工裝長褲的澤倫斯基，自2019年勝選出任烏克蘭總統以來，首次訪問菲律賓。

澤倫斯基告訴小馬可仕：「謝謝你的邀請，很榮幸能夠來到你們的國家。貴國支持烏克蘭、支持我國捍衛領土完整和主權，我們十分感激。」

他補充道：「非常感謝你們重要的發言，以及你們針對俄羅斯占領我國領土所表達的明確立場。」

澤倫斯基也提到，烏克蘭今年還將在馬尼拉設立大使館。

澤倫斯基在香格里拉對話的最後1天發表談話，請求支持並且參加預定15日和16日在瑞士舉行的峰會，希望為飽受戰爭蹂躪的烏克蘭帶來和平。

小馬可仕在香格里拉對話上發表主題演說，批評南海上非法、脅迫、侵略的行為，但未直接點名中國。

小馬可仕告訴澤倫斯基，對於烏克蘭領導人能訪問馬尼拉，他感到十分「榮幸」。

小馬可仕說：「很高興能見到面，並討論兩國共同的問題，希望能找到有利於雙方的解決之道。」

即將在瑞士登場的峰會，俄羅斯並未受邀，中國已經表明不會出席。俄羅斯稱其對烏克蘭的侵略是「特別軍事行動」。

澤倫斯基已敦促美國總統拜登（Joe Biden）出席，但華府尚未表明將由誰出席。

在新加坡期間，澤倫斯基在記者會上表示，他未能在會議上見到中國代表團，並對北京方面不參加峰會感到失望。

小馬可仕 澤倫斯基 烏克蘭

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