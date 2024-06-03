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喬治亞慈善音樂會 聲援因抗議境外影響力法案被捕者

中央社／ 喬治亞首都特比利西2日綜合外電報導

數以千計喬治亞人今天聚集在首都特比利西（Tbilisi）參加慈善音樂會，為那些因抗議「境外影響力」法被捕的示威者籌募資金。

法新社報導，喬治亞國會5月28日通過境外影響力法案，批評者認為，此法與莫斯科用於鎮壓異己的法案很類似。

歐洲聯盟和美國警告，此舉將使這個黑海國家偏離加入歐盟的道路。

境外影響力法案的通過引發近兩個月的示威，警方出動催淚瓦斯和強力水柱驅離民眾，甚至毆打和逮捕示威者。

數以千計民眾今晚聚集在特比利西市中心的共和國廣場，欣賞喬治亞樂隊和歌手參與的戶外音樂會。

主辦單位表示，音樂會目的是「為抗議期間被捕的示威者募款」。

越來越多人指責執政黨「喬治亞之夢」（GeorgianDream）讓喬治亞漸漸偏離西方，回到俄羅斯軌道，音樂會上許多人也表達他們的不滿。

俄羅斯 多人 音樂會

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