喬治亞慈善音樂會 聲援因抗議境外影響力法案被捕者

墨西哥總統大選已於6月2日落幕，將迎來史上第一位女總統，距離墨西哥女性在1954年獲得投票權正好70年，因此全球格外矚目。於出口民調遙遙領先的前首都市長夏恩包姆（Claudia Sheinbaum），可能也將成為是墨西哥第一位具猶太背景總統，這在9成人口信奉天主教為主的墨西哥亦是討論焦點之一；緊追在後的對手則是前參議員加爾韋茲（Xóchitl Gálvez），唯一男候選人梅內茲（Jorge Álvarez Máynez）則大幅落後。這場選舉中，現任總統羅培茲歐布拉多的影響力依然無處不在，而他任內被詬病無法解決的墨西哥暴力犯罪問題，也成為候選人攻防要點，他的社會福利支出政策，兩大候選人則都允諾延續。

2024-06-03 13:18