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澳洲民調：53%視中國安全威脅 盼與日本建立安全關係

中央社／ 雪梨3日專電

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」今公布年度民調，53%澳洲受訪者視中國為安全威脅，83%認同美國聯盟對澳洲安全重要性，而多數受訪者傾向與日本建立建立更密切的安全關係。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（LowyInstitute）公布年度民調報告，調查澳洲受訪者對世界大國、大國領導人、軍事及國家安全、區域衝突風險等議題看法。

針對「中國是澳洲的經濟夥伴還是安全威脅」，53%受訪者認為中國更像是澳洲的安全威脅，44%認為更像是澳洲經濟夥伴，2%認為兩者持平。

這顯示澳洲受訪者對於中國威脅感知在過去8年產生重大變化。2016年時，高達77%認為中國更像經濟夥伴，僅15%認為中國更像是威脅。2020年時，認為中國更像經濟夥伴者跌至55%、認為中國更像威脅者則攀升到41%。2021年之後的4次調查，認為中國更像是安全威脅者，皆高於經濟夥伴。

民調也顯示，高達71%澳洲受訪者認為「中國在未來20年內可能成為澳洲的軍事威脅」，較去年降低4個百分比。然而，2022年後歷次調查，認同「中國未來20年內可能成為澳洲的軍事威脅」都衝破7成，這與2018年調查時僅有4成5，形成強烈對比。

民調也問及「你多大程度認為所列國家會在世界上採取負責任行動」，結果顯示，澳洲受訪者連續4年將日本列為調查名單中最值得信任的國家，其次為法國與英國，僅17%認為中國會採取負責任行動。

對於大國領導者「能否在世界事務做出正確行動」的信心調查，高達75%澳洲受訪者對中國國家主席習近平沒有信心，88%對俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）沒信心、91%對北韓領導人金正恩沒信心。

民調顯示，83%受訪者認同「澳洲－美國聯盟」對澳洲安全的非常重要。針對「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），65%受訪者支持澳洲購買核動力潛艇，僅32%反對。從歷年民調看，澳洲受訪者對AUKUS穩定支持，過去3年均維持在6成5至7成支持。

此外，問及澳洲正在尋求擴大與美國聯盟之外的安全夥伴關係，對於若能選擇與另一個國家建立更密切的安全關係，包括日本、印度、印尼、法國、韓國、菲律賓等6國中，有45%受訪者選擇日本。

民調也針對未來10年可能面臨攸關澳洲利益的威脅逐一調查。70%受訪者認同「來自其他國家網路攻擊」是關鍵威脅，59%視「美中在台海問題上的軍事衝突」為關鍵威脅，57%認為「南海軍事衝突」是關鍵威脅，57%認為「氣候變遷」為關鍵威脅。

民調並以「感情溫度計」調查澳洲受訪者對其他國家的感受，紐西蘭為84度持續民列前茅，日本則是75度、英國74度、德國69度、韓國及台灣均為64度，中國則為34度。

此外，俄羅斯入侵烏克蘭2年後，澳洲受訪者對烏克蘭的支持仍居高不下，86%支持「對俄羅斯實施嚴格制裁」，80%支持「接納烏克蘭難民進入澳洲」，74%支持「向烏克蘭提供軍事援助」，與去年年度調查結果無太大落差。

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