我友邦帛琉2萬機密文件遭駭 涉美日台外交軍事情資 北京被控幕後黑手

紐約時報報導，我國友邦帛琉遭遇大規模網路攻擊，超過2萬份涉及美日台機密情報的政府文件被竊，帛琉當局未提出證據指控中國是幕後黑手，專家憂心恐危及美國及印太區域內盟友。

帛琉今年與華府敲定20年、總額9億美元戰略協定，雙方外交官會晤前，帛琉遭遇大規模網路攻擊，超過2萬份政府文件被竊取且上傳到暗網，一個名為DragonForce的勒索軟體組織宣稱出於金錢報酬犯案。

遭竊文件包含美國在帛琉的雷達佈署、日本海軍訪問帛琉的成員名單，以及台灣與帛琉關係細節的數百份文件。另外，還有日本、以色列與美國之間自2000年代中期以來的外交通訊資料；一些日本高階軍官及美國士兵的詳細身分也被暴露在暗網，對美國其他盟友也構成威脅。

對此，帛琉政府官員指控中國出於政治動機策劃網路攻擊事件，特地找勒索軟體組織引起關注，旨在傳達特定訊息。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）曾受訪表示，「所有跡象都指向那個方向」，但強調帛台關係「比以往都更加堅定」。

中國則否認指控，並抨擊帛琉毫無證據便妄下結論是抹黑。