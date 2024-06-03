快訊

不只黃仁勳！蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住「這酒店」 一晚房價曝光

「全聯販售雞肉」檢出違規動物用藥 2款雞蛋被抓到禁藥殘留

不是共諜、沒有洗錢為何限境1432天？ 向心遞狀聲請釋憲

我友邦帛琉2萬機密文件遭駭 涉美日台外交軍事情資 北京被控幕後黑手

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
我國友邦帛琉遭遇大規模網路攻擊，超過2萬份涉及美日台機密情報的政府文件被竊。圖為帛琉總統惠恕仁（左）5月21日率團訪台，會晤總統賴清德（右）。取自總統府官網
我國友邦帛琉遭遇大規模網路攻擊，超過2萬份涉及美日台機密情報的政府文件被竊。圖為帛琉總統惠恕仁（左）5月21日率團訪台，會晤總統賴清德（右）。取自總統府官網

紐約時報報導，我國友邦帛琉遭遇大規模網路攻擊，超過2萬份涉及美日台機密情報的政府文件被竊，帛琉當局未提出證據指控中國是幕後黑手，專家憂心恐危及美國及印太區域內盟友。

帛琉今年與華府敲定20年、總額9億美元戰略協定，雙方外交官會晤前，帛琉遭遇大規模網路攻擊，超過2萬份政府文件被竊取且上傳到暗網，一個名為DragonForce的勒索軟體組織宣稱出於金錢報酬犯案。

遭竊文件包含美國在帛琉的雷達佈署、日本海軍訪問帛琉的成員名單，以及台灣與帛琉關係細節的數百份文件。另外，還有日本、以色列與美國之間自2000年代中期以來的外交通訊資料；一些日本高階軍官及美國士兵的詳細身分也被暴露在暗網，對美國其他盟友也構成威脅。

對此，帛琉政府官員指控中國出於政治動機策劃網路攻擊事件，特地找勒索軟體組織引起關注，旨在傳達特定訊息。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）曾受訪表示，「所有跡象都指向那個方向」，但強調帛台關係「比以往都更加堅定」。

中國則否認指控，並抨擊帛琉毫無證據便妄下結論是抹黑。

帛琉 網路攻擊 美國

延伸閱讀

北京控MI6策反中國公務員夫婦 為英政府蒐集情報

帛琉遭駭 分析：中國可能用勒索軟體組織孤立台灣

環西自行車北京昌平賽 逾2千人參加

懟奧斯丁香會致詞 北京批美建「亞太版北約」鞏固霸權

相關新聞

日本兩架隱形戰機F-35A緊急降落 青森機場關閉18分鐘

日本航空自衛隊兩架最新穎的隱形戰機「F-35A」3日上午先後在青森機場緊急降落，兩名駕駛都沒有受傷。受到這起緊急降落的影...

日能登半島傳規模5.9地震 氣象廳：未來3天慎防大地震

日本放送協會（NHK）報導，日本中部能登半島於當地時間3日清晨6時31分發生規模5.9地震，並未發布海嘯警報；日本氣象廳...

我友邦帛琉2萬機密文件遭駭 涉美日台外交軍事情資 北京被控幕後黑手

紐約時報報導，我國友邦帛琉遭遇大規模網路攻擊，超過2萬份涉及美日台機密情報的政府文件被竊，帛琉當局未提出證據指控中國是幕...

馬爾地夫禁止以色列人入境 加碼募款援助巴勒斯坦人

美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度洋國家馬爾地夫2日宣布禁止以色列人入境，並且任命特使協助聯合國為巴勒斯坦人募款，表...

史上最血腥選舉！墨西哥大選登場 選前38名候選人遇害、投票日2死

路透報導，墨西哥總統大選於當地時間2日登場，左翼執政黨候選人、墨西哥市前市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum...

幕僚透露內唐亞胡接受拜登停火協議 但協議「有缺陷、需修改」

路透報導，以色列總理內唐亞胡的首席外交政策顧問佛克（Ophir Falk）2日接受「星期日泰晤士報」（Sunday Ti...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。