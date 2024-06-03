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日本石川縣又見震度逾5強地震 2傷5住宅倒塌

中央社／ 東京3日綜合外電報導

日本石川縣能登地方今天上午6時31分左右發生規模6的地震，造成2人受傷，觀測到最大震度5強的輪島市，5棟房屋倒塌。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，能登半島1月1日曾發生規模7.6強震，造成260人罹難。這是今年1月6日石川縣觀測到震度6弱以來，再度測得震度5強以上的地震。

石川縣輪島警察署表示，輪島市內倒塌的5棟房屋是今年1月1日受災的住宅。

關於今天日本時間上午6時31分（台北時間5時31分）發生的地震，氣象廳起初推估地震規模為5.9，震源深度為10公里，後來經過詳細分析後，上修地震規模至6、震源深度為14公里。這起地震無引發海嘯之虞。

石川縣輪島市、珠洲市觀測到最大震度5強；能登町觀測到震度5弱；七尾市、穴水町、新潟縣上越地區與中越地區觀測到震度4等。

這起地震發生過後約10分鐘的上午6時40分左右，能登地區陸續發生地震，珠洲市觀測到震度4等。氣象廳呼籲未來一週左右，需要留意最大震度5強程度的地震。

石川縣津幡町公所指出，町内1名60幾歲的女性聽聞緊急地震速報後受到驚嚇，從床上摔下導致右腳骨折；富山縣東部消防組合表示，縣內滑川市1名20幾歲男子在疏散途中跌倒，造成頭部與臀部輕微撞傷。

根據北陸電力公司，今天上午的地震並未影響位於石川縣志賀町的志賀核能發電廠設備，放射線量也未出現異常。

此外，原子力規制委員會（類似台灣的核能安全委員會）表示，東京電力柏崎刈羽核能發電廠的所在地新潟縣柏崎市、刈羽村今天上午觀測到震度4，截至今天上午7時左右前，柏崎刈羽核電廠設備與放射量未出現異常。志賀核電廠與柏崎刈羽核電廠目前均停止運轉。

JR東日本公司指出，今天上午的地震導致上越新幹線與北陸新幹線部分區間的列車一度暫停行駛。

地震 日本 核能

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