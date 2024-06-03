以色列空襲敘利亞據點 人權組織：至少12人亡

敘利亞官媒引述軍方消息人士的話指出，以色列在敘北城市阿勒坡附近幾處據點發動空襲，造成多人喪生；非政府組織則說以國襲擊一間工廠，造成至少12名親政府戰士喪生。

路透社報導，軍方消息人士表示，今天凌晨12時20分左右的空襲，「導致多人死亡和一些財物損失」，但並未進一步說明。

這是敘利亞境內1週之內第2度通報遭遇這類攻擊。

根據敘國官媒報導，以色列5月29日也曾空襲敘利亞中部地區和濱海城市巴尼亞斯（Baniyas），造成1名孩童喪生，10名平民受傷。

而法新社則是引述敘利亞人權瞭望台組織（SyrianObservatory for Human Rights, SOHR）說法指出，以色列徹夜對阿勒坡（Aleppo）附近的一間工廠發動攻擊，造成至少12名親政府戰士喪生。

這個非政府組織表示，根據初步統計，以色列空襲阿勒坡北部哈揚（Hayyan）一個地點，導致一間工廠發生劇烈爆炸，造成12名親伊朗的敘利亞籍和外籍戰士喪生。」

敘利亞國防部在聲明中表示，「午夜過後…以色列敵軍自阿勒坡東南方發動空襲，目標是該市附近的一些陣地」。聲明同時說：「這次攻擊造成數名烈士和財物損失。」

敘利亞於2011年爆發內戰，至今造成50多萬人喪生，數百萬人流離失所。

內戰爆發後，伊朗便開始支持敘國總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）。

儘管以色列鮮少針對敘利亞的個別攻擊行動發表評論，但已一再表示不會眼睜睜看著區域宿敵伊朗擴大在敘國境內的影響力。因此多年來，以色列持續在敘利亞境內對它所謂的伊朗相關目標發動襲擊。