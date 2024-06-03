快訊

不只黃仁勳！蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住「這酒店」 一晚房價曝光

「全聯販售雞肉」檢出違規動物用藥 2款雞蛋被抓到禁藥殘留

不是共諜、沒有洗錢為何限境1432天？ 向心遞狀聲請釋憲

以色列空襲敘利亞據點 人權組織：至少12人亡

中央社／ 開羅/貝魯特2日綜合外電報導

敘利亞官媒引述軍方消息人士的話指出，以色列在敘北城市阿勒坡附近幾處據點發動空襲，造成多人喪生；非政府組織則說以國襲擊一間工廠，造成至少12名親政府戰士喪生。

路透社報導，軍方消息人士表示，今天凌晨12時20分左右的空襲，「導致多人死亡和一些財物損失」，但並未進一步說明。

這是敘利亞境內1週之內第2度通報遭遇這類攻擊。

根據敘國官媒報導，以色列5月29日也曾空襲敘利亞中部地區和濱海城市巴尼亞斯（Baniyas），造成1名孩童喪生，10名平民受傷。

而法新社則是引述敘利亞人權瞭望台組織（SyrianObservatory for Human Rights, SOHR）說法指出，以色列徹夜對阿勒坡（Aleppo）附近的一間工廠發動攻擊，造成至少12名親政府戰士喪生。

這個非政府組織表示，根據初步統計，以色列空襲阿勒坡北部哈揚（Hayyan）一個地點，導致一間工廠發生劇烈爆炸，造成12名親伊朗的敘利亞籍和外籍戰士喪生。」

敘利亞國防部在聲明中表示，「午夜過後…以色列敵軍自阿勒坡東南方發動空襲，目標是該市附近的一些陣地」。聲明同時說：「這次攻擊造成數名烈士和財物損失。」

敘利亞於2011年爆發內戰，至今造成50多萬人喪生，數百萬人流離失所。

內戰爆發後，伊朗便開始支持敘國總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）。

儘管以色列鮮少針對敘利亞的個別攻擊行動發表評論，但已一再表示不會眼睜睜看著區域宿敵伊朗擴大在敘國境內的影響力。因此多年來，以色列持續在敘利亞境內對它所謂的伊朗相關目標發動襲擊。

以色列 敘利亞 空襲

延伸閱讀

接受拜登版加薩停火協議！以色列官員喊「贊同但不完善」：仍須修改

特拉維夫數千人集會 籲拜登施壓以色列釋放人質

盼以色列停戰 廣島邀參加8.6核爆紀念日

報復英美空襲！葉門青年運動宣稱發射飛彈 攻擊美軍「艾森豪號」航艦

相關新聞

誰能解決暴力與貧困？墨西哥將選出第一位女總統

墨西哥總統大選已於6月2日落幕，將迎來史上第一位女總統，距離墨西哥女性在1954年獲得投票權正好70年，因此全球格外矚目。於出口民調遙遙領先的前首都市長夏恩包姆（Claudia Sheinbaum），可能也將成為是墨西哥第一位具猶太背景總統，這在9成人口信奉天主教為主的墨西哥亦是討論焦點之一；緊追在後的對手則是前參議員加爾韋茲（Xóchitl Gálvez），唯一男候選人梅內茲（Jorge Álvarez Máynez）則大幅落後。這場選舉中，現任總統羅培茲歐布拉多的影響力依然無處不在，而他任內被詬病無法解決的墨西哥暴力犯罪問題，也成為候選人攻防要點，他的社會福利支出政策，兩大候選人則都允諾延續。

日本兩架隱形戰機F-35A緊急降落 青森機場關閉18分鐘

日本航空自衛隊兩架最新穎的隱形戰機「F-35A」3日上午先後在青森機場緊急降落，兩名駕駛都沒有受傷。受到這起緊急降落的影...

日能登半島傳規模5.9地震 氣象廳：未來3天慎防大地震

日本放送協會（NHK）報導，日本中部能登半島於當地時間3日清晨6時31分發生規模5.9地震，並未發布海嘯警報；日本氣象廳...

我友邦帛琉2萬機密文件遭駭 涉美日台外交軍事情資 北京被控幕後黑手

紐約時報報導，我國友邦帛琉遭遇大規模網路攻擊，超過2萬份涉及美日台機密情報的政府文件被竊，帛琉當局未提出證據指控中國是幕...

馬爾地夫禁止以色列人入境 加碼募款援助巴勒斯坦人

美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度洋國家馬爾地夫2日宣布禁止以色列人入境，並且任命特使協助聯合國為巴勒斯坦人募款，表...

史上最血腥選舉！墨西哥大選登場 選前38名候選人遇害、投票日2死

路透報導，墨西哥總統大選於當地時間2日登場，左翼執政黨候選人、墨西哥市前市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。