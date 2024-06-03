馬爾地夫禁止以色列人入境 加碼募款援助巴勒斯坦人

美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度洋國家馬爾地夫2日宣布禁止以色列人入境，並且任命特使協助聯合國為巴勒斯坦人募款，表達「和巴勒斯坦團結陣線」的決心。

馬爾地夫總統辦公室2日舉行記者會宣布，總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）決定接受以穆斯林為主的內閣建議，未來持有以色列護照者不得入境，以示抗議以哈戰爭；接下來將修法，並且成立內閣委員會專責相關事務。

馬爾地夫是小型伊斯蘭共和國，擁有上千個地理位置優越的珊瑚島，以白色沙灘、碧綠淺潟湖的度假勝地而聞名。

以色列外交事務部隨後建議，出於未來可能無法在馬爾地夫提供協助，建議當地以色列公民出境。

以色列時報指出，2023年約11000名以色列人赴馬爾地夫旅遊，占總觀光人數0.6%。

除此之外，穆伊祖準備任命特使協助聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）募款，「援助我們在巴勒斯坦的兄弟姊妹」。

穆伊祖還打算以「馬爾地夫與巴勒斯坦團結陣線」（Falastheenaa Eku Dhivehin）為宗旨，舉行全國集會。

半島電視台指出，目前持有以色列護照者禁止進入阿爾及利亞、孟加拉、汶萊、伊朗、伊拉克、科威特、黎巴嫩、利比亞、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、敘利亞和葉門。