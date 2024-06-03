快訊

Disney+打擊寄生帳號6月正式上路！ 這時間點全球用戶無一倖免

黃仁勳「身分證字號」遭肉搜公開！ 科技專家：輝達法務會收到資料

北市南陽街義大利麵店換瓦斯桶不慎引氣爆 3女員工遭燙傷送醫

馬爾地夫禁止以色列人入境 加碼募款援助巴勒斯坦人

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
印度洋國家馬爾地夫2日宣布禁止以色列人入境，並且任命特使協助聯合國為巴勒斯坦人募款。圖為馬爾地夫總統穆伊祖。取自X
印度洋國家馬爾地夫2日宣布禁止以色列人入境，並且任命特使協助聯合國為巴勒斯坦人募款。圖為馬爾地夫總統穆伊祖。取自X

美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度洋國家馬爾地夫2日宣布禁止以色列人入境，並且任命特使協助聯合國為巴勒斯坦人募款，表達「和巴勒斯坦團結陣線」的決心。

馬爾地夫總統辦公室2日舉行記者會宣布，總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）決定接受以穆斯林為主的內閣建議，未來持有以色列護照者不得入境，以示抗議以哈戰爭；接下來將修法，並且成立內閣委員會專責相關事務。

馬爾地夫是小型伊斯蘭共和國，擁有上千個地理位置優越的珊瑚島，以白色沙灘、碧綠淺潟湖的度假勝地而聞名。

以色列外交事務部隨後建議，出於未來可能無法在馬爾地夫提供協助，建議當地以色列公民出境。

以色列時報指出，2023年約11000名以色列人赴馬爾地夫旅遊，占總觀光人數0.6%。

除此之外，穆伊祖準備任命特使協助聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）募款，「援助我們在巴勒斯坦的兄弟姊妹」。

穆伊祖還打算以「馬爾地夫與巴勒斯坦團結陣線」（Falastheenaa Eku Dhivehin）為宗旨，舉行全國集會。

半島電視台指出，目前持有以色列護照者禁止進入阿爾及利亞、孟加拉、汶萊、伊朗、伊拉克、科威特、黎巴嫩、利比亞、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、敘利亞和葉門。

以色列 巴勒斯坦 馬爾地夫

延伸閱讀

特拉維夫數千人集會 籲拜登施壓以色列釋放人質

以色列戰時內閣成員甘茨最新回應拜登停火方案 稱內閣「一致同意」

三階段停火如何實施？內唐亞胡潑拜登冷水 堅持實現所有戰爭目標

盼以色列停戰 廣島邀參加8.6核爆紀念日

相關新聞

日本兩架隱形戰機F-35A緊急降落 青森機場關閉18分鐘

日本航空自衛隊兩架最新穎的隱形戰機「F-35A」3日上午先後在青森機場緊急降落，兩名駕駛都沒有受傷。受到這起緊急降落的影...

日能登半島傳規模5.9地震 氣象廳：未來3天慎防大地震

日本放送協會（NHK）報導，日本中部能登半島於當地時間3日清晨6時31分發生規模5.9地震，並未發布海嘯警報；日本氣象廳...

史上最血腥選舉！墨西哥大選登場 選前38名候選人遇害、投票日2死

路透報導，墨西哥總統大選於當地時間2日登場，左翼執政黨候選人、墨西哥市前市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum...

幕僚透露內唐亞胡接受拜登停火協議 但協議「有缺陷、需修改」

路透報導，以色列總理內唐亞胡的首席外交政策顧問佛克（Ophir Falk）2日接受「星期日泰晤士報」（Sunday Ti...

印大選出口民調 莫迪陣營大勝

印度第十八屆國會下議院大選一日結束自四月十九日以來、共七梯次的投票。當地多份出口民調顯示，總理莫迪領導的印度人民黨（BJP...

馬爾地夫禁止以色列人入境 加碼募款援助巴勒斯坦人

美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度洋國家馬爾地夫2日宣布禁止以色列人入境，並且任命特使協助聯合國為巴勒斯坦人募款，表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。