快訊

不只黃仁勳！蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住「這酒店」 一晚房價曝光

「全聯販售雞肉」檢出違規動物用藥 2款雞蛋被抓到禁藥殘留

不是共諜、沒有洗錢為何限境1432天？ 向心遞狀聲請釋憲

土耳其提議撲殺流浪狗 數千人走上街頭抗議

中央社／ 伊斯坦堡2日綜合外電報導

土耳其政府的撲殺流浪狗提案引發眾怒，數千名示威民眾今天聚集在伊斯坦堡（Istanbul）高喊：「向屠殺說不。」

法新社報導，示威群眾在伊斯坦堡雅尼卡皮（Yenikapi）廣場聚集，他們身穿的T恤以及手舉的標語，都印有一臉無辜狗狗的照片。

土耳其政府已起草立法條文針對流浪狗進行捕捉、結紮，若30天內沒有被收養就將被安樂死。

示威群眾中，27歲工程師吉里特利奧盧（SuleGiritlioglu）告訴法新社說：「這對動物不友善，這個法律根本是謀殺。」

「我們認為（流浪）貓將是下一個。」

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）領導的執政黨正義發展黨（AKP）表示，為遏制境內流浪狗的數量，並防止牠們攻擊民眾，有必要進行改革。

土耳其官員表示境內流浪狗數量達400萬隻；此外，該國被世界衛生組織（WHO）列為狂犬病「高風險」國家。

土耳其政府表示，過去5年間，狗兒造成的交通意外達3544起，造成55人喪生、逾5000人受傷。

艾爾段上週曾說：「我們面對的流浪狗問題，在任何一個已開發國家都不存在。」

近幾個月來，社群媒體上流傳多起與犬隻有關的事故和攻擊案例。

然而，動物權利聯盟（Animal Rights Federation）副會長奧斯肯（Haydar Ozkan）在土耳其媒體「報紙牆」（Gazete Duvar）表示，政府在這個議題上應優先考慮結紮和動物收容所這兩個有效果的選項。

土耳其 流浪狗 艾爾段

延伸閱讀

新航事件5天後…土耳其航空也遇亂流 空姐脊椎骨折

逛夜市「隨手撸一把浪浪」！情侶檔被牠跟蹤6km還擋路不給走 逆轉結局曝光

土耳其南部巴士意外 釀10死39傷

男孩撿到浪浪不敢回家「站門口緊張搓手」媽媽見小狗一動作瞬間心軟：留下吧

相關新聞

誰能解決暴力與貧困？墨西哥將選出第一位女總統

墨西哥總統大選已於6月2日落幕，將迎來史上第一位女總統，距離墨西哥女性在1954年獲得投票權正好70年，因此全球格外矚目。於出口民調遙遙領先的前首都市長夏恩包姆（Claudia Sheinbaum），可能也將成為是墨西哥第一位具猶太背景總統，這在9成人口信奉天主教為主的墨西哥亦是討論焦點之一；緊追在後的對手則是前參議員加爾韋茲（Xóchitl Gálvez），唯一男候選人梅內茲（Jorge Álvarez Máynez）則大幅落後。這場選舉中，現任總統羅培茲歐布拉多的影響力依然無處不在，而他任內被詬病無法解決的墨西哥暴力犯罪問題，也成為候選人攻防要點，他的社會福利支出政策，兩大候選人則都允諾延續。

日本兩架隱形戰機F-35A緊急降落 青森機場關閉18分鐘

日本航空自衛隊兩架最新穎的隱形戰機「F-35A」3日上午先後在青森機場緊急降落，兩名駕駛都沒有受傷。受到這起緊急降落的影...

日能登半島傳規模5.9地震 氣象廳：未來3天慎防大地震

日本放送協會（NHK）報導，日本中部能登半島於當地時間3日清晨6時31分發生規模5.9地震，並未發布海嘯警報；日本氣象廳...

我友邦帛琉2萬機密文件遭駭 涉美日台外交軍事情資 北京被控幕後黑手

紐約時報報導，我國友邦帛琉遭遇大規模網路攻擊，超過2萬份涉及美日台機密情報的政府文件被竊，帛琉當局未提出證據指控中國是幕...

馬爾地夫禁止以色列人入境 加碼募款援助巴勒斯坦人

美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度洋國家馬爾地夫2日宣布禁止以色列人入境，並且任命特使協助聯合國為巴勒斯坦人募款，表...

史上最血腥選舉！墨西哥大選登場 選前38名候選人遇害、投票日2死

路透報導，墨西哥總統大選於當地時間2日登場，左翼執政黨候選人、墨西哥市前市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。