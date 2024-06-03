中國對印度影響力作戰 加劇社會裂痕干預選情

印度大選專題4

印度國會下議院選舉結束7個梯次的投票，印度下一任總理很可能就是543名當選者其中一人。投票依選區分7個梯次進行，整體秩序大致良好。然而，大選表面看似風平浪靜，實則暗潮洶湧。

印度戰略界人士點出，印度選舉所面對的暗潮，主要是來自敵對國家的「影響力作戰」，特別是中國，就算不能衝擊印度選情，也希望製造社會裂痕，讓印度在選後陷入混亂。

根據台灣國防智庫「國防安全研究院」2020年的研究報告，影響力作戰是指透過文化、經濟、媒體、輿論等手段，對目標塑造影響力。

印度資深媒體人、同時也是「繪製中國在印度的足跡和影響力作戰」（Mapping Chinese Footprints andInfluence Operations in India）一書作者的比彬德拉（N.C. Bipindra）告訴中央社，「中國試圖在印度扶植一個對自己有利的總理，正如他們對台灣所做的那樣」。

他補充：「理由很簡單，北京知道，如果總理莫迪（Narendra Modi）再次連任，他們將無法像2004年至2014年反對黨執政時那樣，對印度予取予求。」

比彬德拉並未點名任何政黨，但印度在2004年至2014年這段時間，是由國大黨（Congress）執政。

國大黨曾於2008年8月在北京與中國共產黨簽署了兩黨交流合作備忘錄，加上1950年代國大黨籍總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）曾喊出「印中好兄弟」（Hindi Chini Bhai Bhai）口號，因此許多印度民眾認為國大黨是「親中」政黨。

比彬德拉認為，雖然2004年至2014年期間，中國在印度部分地方的影響力迅速擴張，但仍不足以在這次大選中影響民眾的決定，或是削弱莫迪的支持度。

「莫迪總理和他所屬的『印度人民黨』（BJP）更善於與人民溝通，更能有效地傳達自己的理念。所以我相信，印度會和台灣一樣，由同一個政黨繼續執政。」

比彬德拉同時也是「防衛研究與調查」（DRaS）、「印度戰略利益基金會」（ISIF）等多個智庫的研究員。

他說，中國主要是透過3種手段來對印度實施影響力作戰，包括資助親中政黨、威脅或利誘印度政客發表親中言論，以及重金收買媒體或記者發表友中文章。

比彬德拉指出，印度的確有社會裂縫，包括種姓對立、南北歧見、財富分配不均等，中國試圖以這些裂縫作為突破點，開展影響力作戰，但莫迪政府已意識到威脅，且採取反制措施。

印度自從2020年6月開始，就針對中國手機應用軟體祭出多波禁令，迄今已超過300多種中國手機APP被禁，包括可能被用於進行影響力作戰的TikTok和Wechat（微信）等，許多中國的網站在印度也無法開啟。

此外，印度新聞局（PIB）早在2019年12月就已推出事實查核平台，澄清在網路上流傳的假訊息。近來所澄清的假訊息當中，有很多與大選有關；今年4月，印度選舉委員會（ECI）也推出「傳言VS.現實」網頁，供民眾舉報假訊息。

印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre forChina Analysis and Strategy，CCAS）是緊盯中國影響力作戰的印度智庫之一，每個月都會提出一份報告，供印度政府參考。

CCAS研究員夏海娜（Namrata Hasija）告訴中央社，若拿印度和台灣相比，中國對台灣的影響力作戰幾乎是公開化，民眾很清楚中國在做什麼；但在印度，中國的作法頗為隱蔽，一般人可能不會注意到。

夏海娜曾赴台灣深造、迄今仍不時受邀赴台參加研討會或論壇。

「我們注意到，自從中國的形象因2020年中印邊界衝突崩壞以來，中國駐新德里大使館就暫時銷聲匿跡。但是，中國在孟買（Mumbai）和加爾各答（Kolkata）的領事館，卻活躍起來。」

夏海娜說，這兩處領事館的人員頻繁接觸特定族群、機構。以加爾各答為例，中方人員定期走訪特定學校、帶團與學生對話。不久前，一支中國婦女訪團，就對學生們評論了台灣2024年大選的結果。

她補充，在印度鄉村地區，中方人員經常跟低種姓族群以及農民搏感情，他們與農民交談、一起吃午餐，送食物給農民，有了交情之後，未來若有需要就可以輕易地煽動他們。

北印度農民對政府有著不滿情緒，而這也一直是印度社會的不定時炸彈。2020年，農民要求中央政府立法保證農作物收購價格，在首都德里紮營示威1年；今年2月，北印度農民再次發動「前進德里」示威，混亂中出現傷亡。

夏海娜指出，或許有人認為中國的影響力作戰在印度並不存在，就算有也未能達到預期目標，但對她而言，中國的一舉一動都不容輕忽。

「中方人員跟加爾各答的20多所學校有頻繁接觸，他們向印度青年塑造中國友善的形象、描述中國為印度的朋友。我們必須正視這樣的情況，中國已經滲透到印度的校園、學術界、智庫，甚至政界與商界了。」

夏海娜說，2020年印中邊界衝突之後，印度緊縮跟中國的各項往來，但以孟買為例，中方人員常與當地商人見面，誘導他們向印度政府施壓，要求放行被扣在港口的中國貨物，以及放寬中國工程師來印交流限制。

她指出，就這次下議院選舉而言，早些時候經常有中文宣傳材料抨擊BJP，企圖影響印度的選舉，但中方後來發現很難撼動BJP，於是改變策略，轉而接觸BJP的上游組織「民族志工組織」（RSS）。

今年1月，一批中國學者前往印度中部參加工作坊，就前往納格坡縣（Nagpur）拜會RSS總部。

夏海娜說，「他們正在累積影響力，就算這次下議院選舉沒有派上用場，也會在未來的某一場選舉或是其他機會出手。他們正在打長久戰」。