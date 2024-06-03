快訊

黃仁勳「身分證字號」遭肉搜公開！ 科技專家：輝達法務會收到資料

北市南陽街義大利麵店換瓦斯桶不慎引氣爆 3女員工遭燙傷送醫

黃仁勳點名40檔個股掀台股旋風！盤中漲逾400點 成交量衝破2500億

德國反伊斯蘭集會遭遇持刀攻擊 1名警官殉職

中央社／ 柏林2日綜合外電報導

德國警方今天表示，今年5月31日在德國西南部曼罕（Mannheim）舉行的一場反伊斯蘭集會中，一名男子持刀闖進市集廣場攻擊人群，造成1名29歲警察今天傷重不治，另有數人受傷。

綜合法新社與路透社報導，這場集會是由反激進伊斯蘭團體「歐洲和平」（Pax Europa）所組織，參與集會的5人在攻擊中受傷。警方開槍打傷了持刀攻擊者。

當地警方在聲明中表示，這名警察試圖干預時「頭部被刺數刀」。

警方表示，這名警察遭到攻擊後，立即接受「緊急手術並處於人工昏迷狀態」，但今天「因傷重死亡」。

當天在曼罕市中心的現場直播顯示，反伊斯蘭運動人士斯圖爾岑伯格（Michael Stuerzenberger）正準備對一小群人發表演說。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）說，他對這名警察因「可怕的攻擊」喪生「深感悲痛」。

蕭茲在社群平台X上表示：「（這名警察）維護我們所有人的安全，值得我們予以崇高的敬意。」

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）在聲明中說，如果這場襲擊背後的伊斯蘭主義動機獲得證實，「代表我們必須堅定地繼續打擊伊斯蘭恐怖主義」。

費瑟補充說：「安全機關已牢牢盯住伊斯蘭主義勢力。」

德國財政部長林德納（Christian Lindner）對「畫報」（Bild）表示：「我們必須堅定抵禦伊斯蘭恐怖主義，並將在財政上加強安全機關的實力。」

伊斯蘭 德國 警察

延伸閱讀

致敬新竹殉職勇消！美式餐車送上大漢堡 慰勞辛苦消防兄弟

特拉維夫數千人集會 籲拜登施壓以色列釋放人質

「德國模式」失敗？德媒以台積電為例 揭開德國經濟對陸依賴原因

賴清德赴新竹殉職消防員靈堂上香 將頒褒揚令

相關新聞

日本兩架隱形戰機F-35A緊急降落 青森機場關閉18分鐘

日本航空自衛隊兩架最新穎的隱形戰機「F-35A」3日上午先後在青森機場緊急降落，兩名駕駛都沒有受傷。受到這起緊急降落的影...

日能登半島傳規模5.9地震 氣象廳：未來3天慎防大地震

日本放送協會（NHK）報導，日本中部能登半島於當地時間3日清晨6時31分發生規模5.9地震，並未發布海嘯警報；日本氣象廳...

史上最血腥選舉！墨西哥大選登場 選前38名候選人遇害、投票日2死

路透報導，墨西哥總統大選於當地時間2日登場，左翼執政黨候選人、墨西哥市前市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum...

幕僚透露內唐亞胡接受拜登停火協議 但協議「有缺陷、需修改」

路透報導，以色列總理內唐亞胡的首席外交政策顧問佛克（Ophir Falk）2日接受「星期日泰晤士報」（Sunday Ti...

印大選出口民調 莫迪陣營大勝

印度第十八屆國會下議院大選一日結束自四月十九日以來、共七梯次的投票。當地多份出口民調顯示，總理莫迪領導的印度人民黨（BJP...

馬爾地夫禁止以色列人入境 加碼募款援助巴勒斯坦人

美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度洋國家馬爾地夫2日宣布禁止以色列人入境，並且任命特使協助聯合國為巴勒斯坦人募款，表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。