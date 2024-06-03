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日能登半島傳規模5.9地震 氣象廳：未來3天慎防大地震

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本中部能登半島於3日發生規模5.9地震，日本氣象廳地震暨海嘯監測課長原田友文（如圖）警示，未來一周可能發生規模5以上地震，特別是未來兩三天，慎防大地震。取自X
日本中部能登半島於3日發生規模5.9地震，日本氣象廳地震暨海嘯監測課長原田友文（如圖）警示，未來一周可能發生規模5以上地震，特別是未來兩三天，慎防大地震。取自X

日本放送協會（NHK）報導，日本中部能登半島於當地時間3日清晨6時31分發生規模5.9地震，並未發布海嘯警報；日本氣象廳上午8時30分召開記者會警示，未來一周可能發生規模5以上地震，特別是未來兩三天，慎防大地震。

日本氣象廳指出，本次規模5.9地震震央位於珠洲市東北，地震深度僅10公里，屬於極淺層地震。

地震暨海嘯監測課課長原田友文在記者會表示：「震感強烈地區的落石和土石流風險增加，請民眾務必多加注意未來地震活動和降雨情況。」

另外，原田友文補充：「未來一周左右，須注意5強以上地震，特別是未來兩三天，恐怕會發生大地震。」

東京大學地震研究所特別研究員佐竹健治表示，判斷震央和深度，應為元旦能登大地震餘震。能登半島在今年元旦發生規模7.6強震，造成260人罹難。

元旦 地震 日本

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