史上最血腥選舉！墨西哥大選登場 選前38名候選人遇害、投票日2死

路透報導，墨西哥總統大選於當地時間2日登場，左翼執政黨候選人、墨西哥市前市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）聲勢看好，有望成為該國首位女總統。不過暴力猖獗的墨西哥，選前已有38名候選人遇害身亡，大選當日更傳出有投票所遇襲，造成2人喪生，這是墨西哥史上最大規模的選舉，同時也是現代史上最血腥的一次選舉。

法新社指出，選前民調顯示，薛恩鮑姆領先同為女性的主要在野對手加維斯（Xochitl Galvez）17個百分點，而唯一的男性候選人阿爾瓦雷茲（Jorge Alvarez Maynez）民調遠遠落後。

本次將近1億墨西哥人有資格投票，除了總統之外，還將選出議員和州長等。選票上約有2萬個民選職位，是墨西哥史上規模最大的選舉。

不過，選前已有38名候選人遇害身亡，而且大選當日，墨西哥東部普埃布拉（Puebla）的科約梅潘（Coyomeapan）與特拉帕納拉市（Tlapanala），共2處投票所傳出遇襲，導致2人喪命。