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幕僚透露內唐亞胡接受拜登停火協議 但協議「有缺陷、需修改」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列總理內唐亞胡的幕僚2日受訪透露，國同意美國總統拜登提出的3階段停火協議。圖為內唐亞胡5月6日出席以色列大屠殺紀念日。法新社
以色列總理內唐亞胡的幕僚2日受訪透露，國同意美國總統拜登提出的3階段停火協議。圖為內唐亞胡5月6日出席以色列大屠殺紀念日。法新社

路透報導，以色列總理內唐亞胡的首席外交政策顧問佛克（Ophir Falk）2日接受「星期日泰晤士報」（Sunday Times）專訪透露，以色列接受美國總統拜登提出的3階段停火協議，並稱協議有缺陷，仍有許多工作尚待完成。

佛克在專訪中表示，拜登的提議是「我們同意的，它不完善，但我們非常希望所有人質獲釋」。

他還說，「許多細節還有待商榷」，並強調以色列要求「釋放人質和摧毀實施種族滅絕的恐怖主義組織哈瑪斯」等條件不變。

拜登提出的3階段停火協議中，首階段要求雙方休戰6周，並釋放部分遭哈瑪斯俘虜人質；第2階段則是以哈雙方就「無限期停止敵對行動」進行商討，並釋放所有倖存人質；第3階段則是重建加薩。

人質 以色列 拜登

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