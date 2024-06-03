幕僚透露內唐亞胡接受拜登停火協議 但協議「有缺陷、需修改」

路透報導，以色列總理內唐亞胡的首席外交政策顧問佛克（Ophir Falk）2日接受「星期日泰晤士報」（Sunday Times）專訪透露，以色列接受美國總統拜登提出的3階段停火協議，並稱協議有缺陷，仍有許多工作尚待完成。

佛克在專訪中表示，拜登的提議是「我們同意的，它不完善，但我們非常希望所有人質獲釋」。

他還說，「許多細節還有待商榷」，並強調以色列要求「釋放人質和摧毀實施種族滅絕的恐怖主義組織哈瑪斯」等條件不變。

拜登提出的3階段停火協議中，首階段要求雙方休戰6周，並釋放部分遭哈瑪斯俘虜人質；第2階段則是以哈雙方就「無限期停止敵對行動」進行商討，並釋放所有倖存人質；第3階段則是重建加薩。