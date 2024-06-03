墨西哥可望產生首位女總統 暴力陰霾籠罩投票日2死
墨西哥人今天選舉新總統。這場選舉史無前例地由女性候選人聲勢看好。不過投票日當天，暴力陰霾籠罩這個為犯罪問題所苦的拉丁美洲國家。
總統之外，墨西哥人還將投票選出議員和州長等職務。法新社報導，這場選舉競選期間格外血腥，在逾20位懷抱壯志的地方政治人物遭到謀殺後，當局部署數以千計軍隊保護選民。
投票日驚傳有人為偷竊選票而攻擊投票所，造成兩人喪生。
選前民調顯示，執政黨候選人、墨西哥市前任女市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）比同為女性的主要在野對手加維斯（Xochitl Galvez）領先17個百分點。
唯一男性候選人阿爾瓦雷茲（Jorge Alvarez Maynez）民調遠遠落後。
這意味著，除非投票結果太出人意表，否則幾乎篤定這個每天約有10位婦女或女孩遭到謀殺的國家，將會產生首位女總統。
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