南海衝突熱點／與中共爭南海 菲律賓向美借膽放手一搏

中國大陸海警局5月下旬公布了海警3號令，宣稱自6月起中國大陸海警可逮捕任何侵入中國大陸在南海領海的外國人並拘禁90天，這明顯是對付菲律賓民間「萬船齊發」的應變方式，但能不能產生嚇阻效果，還是自欺欺人？還未可知，不過可以確定的是，南海衝突不會因為一紙海警令而平息。

中國大陸與菲律賓對於南海主權的爭議由來已久，衝突的焦點主要在兩個島礁，一是中方占領的黃岩島，二是雖有菲國登陸艦坐灘、卻被中方反包圍的仁愛礁。

菲百船赴黃岩島宣示主權 陸船艦嚴陣以待

仁愛礁衝突升溫 中國大陸船隻數量大增 資料來源／亞洲海事透明倡議（AMTI） 圖／聯合報提供

黃岩島是一個珊瑚礁圍成的潟湖，在上一任杜特蒂政府時，兩國曾達成協議，基於「善意與人道主義」，容許菲國漁民進入潟湖躲避風浪，但中方指責，菲律賓海軍、海岸警衛隊及漁業和水產資源局以提供漁民糧食和燃料補給為由，要強行闖入潟湖，中方於是用浮標繩索封鎖，不准菲方進入。

菲國軍方沒有足夠軍力與解放軍抗衡，於是轉由非武裝的「這是我們的」（Atin Ito）民間聯盟組織5艘民用船舶與100艘小型漁船，約200名志願者和100名漁民，於5月14日前往黃岩島，發送物資給菲國漁民，並在這塊海域投放「西菲律賓海是我們的」（WPS, Atin Ito!）字樣的浮標，宣示主權。

事實上，這已經不是這個團體首度這樣做了，2023年12月，這個聯盟組織發起費信島、馬歡島以及仁愛礁的「聖誕慰問」，就引發南海局勢的升溫。

然而號稱百艘漁船，絕大部分都是所謂的「螃蟹船」小舢舨，只能靠大船放下來作業，根本無法單獨渡海，真正到達黃岩島的，只有4艘漁船。反觀中方，則有8艘中國大陸海警船、26艘海上民兵船和多艘056A輕型護衛艦集結在黃岩島附近，甚至有報導稱，中國大陸的萬噸大驅055型及中共轟-6K戰機都待命赴南海。

中方嚴陣以待，但菲律賓的活動組織者，並沒有準備要不惜犧牲，以萬船齊發搶奪黃岩島，竟然就宣布任務已達成目標，決定返航了。

仁愛礁衝突不斷 陸稱菲不遵守「君子協定」

由於中國大陸對黃岩島的實際控制難以突圍，所以菲律賓把主要精力放在仁愛礁，畢竟仁愛礁有一艘坐灘的菲國坦克登陸艦，上有一個班的士兵駐守，菲律賓藉運送補給為由「宣揚主權」，但是20幾年下來，此艦艦身鏽蝕，眼看就要解體沉沒，其實這正是中國大陸的「陰謀」，讓存在主權自動消失，菲方企圖運送建材加固，中方則極力阻止以補給為名，行加固之實，雙方因此而起的爭執已有數年。中菲間曾想解決，2021年底，在杜特蒂政府末期，雙方密集溝通協商，達成「君子協定」：菲方的運補行動只能採取「1+1」模式，即只能有一艘菲海岸警衛隊船隻和一艘菲民用船隻，向菲坐灘船隻運送食物、水和人道物資，並且要在執行運補任務兩天前通知中方。

根據中方外交部發言人的說法，菲律賓小馬可仕政府初期，雙方仍繼續執行君子協定，直到2023年2月，菲方不再遵守。今年初，中方通過外交管道，與菲西部軍區反覆商談，達成仁愛礁運補「新模式」，菲律賓同意減少派船運補，並在進行前通知北京，新模式得到包括菲防長、國安顧問等的同意，但在2月2日菲方運補中實施一次後，新模式又被菲方拋棄。

環太平洋軍演揭幕 菲律賓敢對中方叫板

根據中方提供的錄音紀錄顯示，當時代表是菲國西部軍區司令卡洛斯，但後來菲律賓外交部和國安顧問等官員分別發表聲明，強烈否認，而卡洛斯也因「個人原因」休了公假，菲律賓武裝部隊一度堅稱其只是暫時離職，即將回歸。

這件事已經成了中菲之間的羅生門，各有各的說法，小馬可仕總統上月18日說，菲方正調查有關錄音，他要親耳聽過錄音內容，才相信中菲雙方曾達成協議。

最新的發展則是，卡洛斯又出現了，他5月22日出席參院聽證會表示，駐馬尼拉中國大使館未經他同意祕密錄下通話內容，並否認和北京達成協議。

此刻的菲律賓軍力懸殊，並不會主動與中國大陸衝突，馬可仕總統已下達指令，要求海岸警衛隊不要與中方發生衝突，避免局勢進一步升級；可是菲律賓之所以出爾反爾，敢跟中國大陸叫板，當然是因為美國在後面撐腰，美菲聯合軍演5月中旬才剛結束，接下來6月又將開始由美歐26國參加的環太平洋軍事演習，將進行到8月初才結束。