南海衝突熱點／封鎖與突圍 美中「第一島鏈」攻防戰

巴士海峽至西太平洋，是中國大陸重要拒止海域；若台海衝突，大陸將突破第一島鏈搶占台灣東部戰術位置。

經濟及戰略價值兼具的南海始終是兵家必爭之地，近年來又以中國大陸與菲律賓的交鋒最為緊張。菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2022年上台後，在美中競爭加劇的國際環境下轉向親美路線，美菲防務合作升級，瞄準的正是位於第一島鏈要塞的巴士海峽，今年「肩並肩」聯合軍演更首度突破菲國領海範圍，在具主權爭議的公海進行，擊沉敵艦、模擬奪島等演練及堤豐武器系統部署尤其備受關注。一些分析指出，南海似乎正成為台海之外最可能發生衝突的熱點。

美中「第一島鏈」攻防戰 製表／蘇韋豪 圖／聯合報提供

美中為何積極布局南海？

南海是國際航線重要樞紐，每年約有1/3的航運經過，且蘊藏豐富天然資源，不僅是全球重要漁場之一，還擁有至少5兆立方公尺天然氣和110億桶石油。

更重要的是地緣戰略價值。南海位處印度洋和太平洋咽喉地帶，對北京而言，如何突破第一島鏈封鎖、在區域間與美國抗衡是現在軍事部署的核心。一旦第一島鏈失守，美國在太平洋各軍事基地及軍力部署都將籠罩在中國大陸軍事威脅下，而南海在解放軍完全控制下恐將成為中國大陸內海。

北部已有走向一體化的美日同盟，可以管控宮古海峽，現在美國要加緊在菲律賓部署，補足第一島鏈缺口。

中國大陸如何透過軍事力量控制南海？

南海約250座島礁中，近70座為5個主權聲索方所占據，中國大陸共占27個據點，分別為西沙群島20個及南沙群島7個，其中至少3座人造島礁已完全軍事化，包括美濟礁、渚碧礁及永暑礁。美國印太司令部司令阿奎利諾（John C. Aquilino）曾示警，這將使其在陸地以外的攻擊能力得以延伸。

北京控制南海另一利器為有「小藍人部隊」之稱的海上民兵。中國大陸使用漁民組成民兵最早可追溯至1974年的西沙海戰，自此逐漸形成海上中堅力量，其後無論是2012年奪取黃岩島，還是2014年在越南海域架設鑽油平台，海上民兵都扮演關鍵角色。

美國軍事期刊「印太防務論壇」指出，2016年中國大陸在南沙群島完成人工島前哨基地建設後，將重點轉向對南海進行實質控制，開始仰賴動員海上民兵，而這些團體表面上從事商業性的捕魚活動，實際上卻與執法單位和軍隊合作，藉此推進在南海的主權主張。

華府智庫戰略與國際研究中心下屬的「亞洲海事透明倡議」（AMTI）2023年研究9個經常有中國大陸民兵船出現的地點，發現平均每天有195艘民兵船隻現蹤，比2021-2022年在12個月內觀察到的數量增加35%，顯示活動規模有擴張跡象。

如何解讀美軍進駐菲9座基地的戰略意義？

為抵禦中國大陸勢力進逼，美國近年來大動作深化與菲律賓防務合作，去年5月美菲公布新制定的「雙邊防務準則」，正式將南海納入美菲共同防禦範圍，在南海任何地方的菲律賓武裝部隊、公共船隻和飛機若遭到武裝攻擊，將會觸發1951年「美菲共同防禦條約」中第4和第5條款的共同防禦承諾。

兩國亦商定在「增強防務合作協議」（EDCA）中，除原有的5座軍事基地外，另開放4座供美軍使用，其中3座面向台灣、1座位於毗鄰南海的巴拉巴克島（Balabac Island）。如果在3座面向台灣的島嶼基地上部署反艦飛彈，將有效封鎖巴士海峽，再加上在菲北部署的「堤豐武器系統」（Typhon Weapons System），美軍的軍事投射能力與範圍將大幅提升。

4月底登場的美菲年度「肩並肩」（Balikatan）軍演同樣備受關注，不僅是歷來最大規模，更首度擴及菲律賓領海以外的海域，演練擊沉敵船和奪回敵占島嶼等狀況，同時兩國陸戰隊已前進到距台灣約160公里的伊拜雅島（Itbayat）執行演練，包括探勘地形、模擬情報蒐集等。黑鷹直升機從伊拜雅島飛抵台灣只需不到一小時，華爾街日報分析，此戰略意在阻止中國大陸突破第一島鏈，並反制其「反介入」行動。

解放軍若突破第一島鏈 會對台灣造成什麼危險？

北京對美軍在菲活動的顧忌在於，巴士海峽至西太平洋是解放軍未來重要的拒止海域，也就是拒止美國艦隊介入台海衝突的必經海域。

一旦台海爆發戰爭，解放軍為阻止美日介入，並達到封鎖台灣國軍目的，會派遣航母從宮古海峽或巴士海峽突破第一島鏈，搶占台灣東部、西太平洋水域的戰術位置，我軍若東撤到佳山基地或台東，抑或是軍艦疏泊到東部海面，都會遭到解放軍攻擊。

從美日菲連線看美國的島鏈戰略

值得注意的還有日本在南海的參與。在中菲緊張升高之際，日本積極與菲律賓加強安全關係，包括提供海岸監視雷達、警備艇等設備，今年雙方還將簽署「相互准入協議」（RAA），以利部隊調動及聯合演訓，4月美國、日本與菲律賓領導人更史無前例地召開聯合峰會，顯示以美日同盟為核心的印太「小多邊」（minilateral）正在成形，或有助於整合第一島鏈的軍事資源。