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奧本海默之孫訪廣島 籲廢核武

聯合報／ 國際中心／綜合報導

日本讀賣新聞二日報導，被稱為原子彈之父的奧本海默，其孫查爾斯．奧本海默一日首度造訪曾遭原爆的日本廣島，祈願世界能更加和平。

四十九歲、現定居美國舊金山的查爾斯在八十六歲原子彈爆炸受害者小倉桂子陪同下，參觀廣島市廣島和平紀念公園內的七大工業國集團（G7）廣島高峰會紀念館，也頻頻向小倉提出許多原爆當時情況的問題。

去年五月廣島G7峰會時，小倉曾向與會領袖分享原爆經驗，並獲美國總統拜登致贈筆記本。查爾斯一日在這本筆記本上，寫下祈願全球能更和平的字句。

查爾斯對能跟小倉見面感到很感動，還說看到廣島能從戰爭及轟炸後復興，讓人感到希望。對俄烏戰爭等全球緊張情勢，他說，必須避免步向核戰，如何朝廢除核武跨出建設性的步伐，應從各國進行對話著手。

小倉說，聽聞查爾斯背負「奧本海默」之名十分辛苦，自己也經過數十年才能對外分享原爆的痛苦回憶，即使只是歷史的一點，「但我能感受到彼此的相互連結」。

查爾斯這次訪日的主要行程是演講並與原爆受害者見面，三日將轉往東京的國立名校一橋大學發表演說，以及在日本記者俱樂部召開記者會。

廣島 日本 查爾斯

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