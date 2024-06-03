印大選出口民調 莫迪陣營大勝

印度第十八屆國會下議院大選一日結束自四月十九日以來、共七梯次的投票。當地多份出口民調顯示，總理莫迪領導的印度人民黨（BJP）為首之國家民主聯盟（NDA）大勝，將取得五四三席的三分之二延續執政。他也可望三任總理。印度選委會預定四日開始計票。

號稱全球最大規模民主選舉投票的印度下院選舉，選民數共逾九點七億人。自四月十九日起依選區、分七梯次投票，最後一梯次於一日晚間結束投票，民調機構依法可公布出口民調結果。

這次下院選舉的格局是朝野兩大政黨聯盟間的競爭，即以莫迪的執政黨BJP為首之NDA，對決在野陣營的印度全國發展包容性聯盟（INDIA）。

下院現有五四三席議員，擁有二七二席即可過半，成為多數黨可組閣。莫迪在選前曾誇稱，NDA將一舉拿下四百席。

民調機構Jan Ki Baat預測NDA可獲三六二席至三九二席。其他民調機構部分，Matrize預測三五三席至三六八席；PMARQ預測三五九席、D-Dynamics預測三七一席。

對INDIA的席次預估，Jan Ki Baat為一四一席至一六一席；Matrize一一八席至一三三席；PMARQ一五四席；D-Dynamics一二五席。出口民調亦顯示，NDA在其過去選情較艱困的南印度與西孟加拉邦有所斬獲。

莫迪一日在社群媒體X發文，稱讚投票的選民都是印度民主基石，讓民主精神能在印度蓬勃發展。

二○一九年的第十七屆下院大選，NDA獲三五三席，其中BJP一黨就奪下三○三席。以最大在野黨國大黨為首的團結進步聯盟（UPA）只有九十一席，國大黨占其中五十二席。

莫迪及BJP自二○一四年起已連續兩屆在中央執政，若出口民調準確，莫迪可望又一次擔任總理。

但國大黨社群媒體負責人蘇里納特對印度國家通訊社（ANI）指稱，該黨此次能得席次不會少於二五九席，前述那些只是「政府和莫迪的出口民調」。