南非大選 執政黨沒過半

南非大選已完成逾99%的開票，執政黨「非洲民族議會黨（ANC）」得票率僅40.2%，失去國會過半優勢，執政30年來首度必須組成聯合政府。

據南非選舉委員會網站的開票結果，執政的ANC得票率跌到40.2%，不如2019年上屆國會選舉的57.5%；最大在野黨「民主聯盟」這次得票率為21.7%。

前總統祖馬（Jacob Zuma）領導的新政黨「民族之矛」拿下14.8%的選票，激進左派政黨「經濟自由陣線」以9.4%得票率屈居第四。

自從南非解放運動領袖暨前總統曼德拉1994年帶領國家擺脫白人少數統治走向民主後，他曾領導的ANC便執政至今，如今這個政黨將失去30年來握有的國會絕對多數，對南非來說是歷史轉折點。

路透報導指出，這樣的選舉結果是南非選民不滿失業率、不平等和缺電問題所致。

非洲民族議會現在幾乎肯定必須尋找結盟夥伴，以獲得足夠支持來指定總統及組成政府。

另外，冰島創業家兼投資人托馬斯多蒂爾（Halla Tomasdottir）在這個北歐國家的總統選舉勝出。