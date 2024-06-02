南海緊張 歐盟：願在海事安全領域援助菲律賓

菲律賓國防部長鐵歐多洛在香格里拉對話期間，與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾及美國、韓國、立陶宛等防長會談。波瑞爾說，歐盟願在海事和網路安全等領域援助菲律賓。

第21屆香格里拉對話論壇於5月31日到6月2日在新加坡舉行。

菲律賓和中國在南海紛爭升溫，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今年獲邀擔任香格里拉對話主題講者。他聚焦南海議題，強調馬尼拉當局將捍衛每一吋主權，「我不會屈服、菲律賓人也不會屈服」。

論壇期間，鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）也與美國、澳洲、韓國、立陶宛、加拿大、紐西蘭和新加坡等多國防長舉行場邊會談。

菲律賓國防部今天表示，鐵歐多洛會見波瑞爾（Josep Borrell）和韓國國防部長申源湜時，討論到區域安全挑戰和深化國防合作。

根據菲方聲明，申源湜告訴鐵歐多洛，韓國希望與菲律賓建立更強大、更前瞻的國防和安全關係。

波瑞爾則說：「我們必須在這個地區（印太地區）做更多事。」歐盟願在海事安全和網路安全等領域援助菲律賓。

菲律賓國防部表示，立陶宛防長卡斯楚那斯（Laurynas Kasciunas）告訴鐵歐多洛，立陶宛願向馬尼拉提供包括網路安全在內的國防和軍事訓練。

菲律賓和立陶宛國防高層官員已展開討論，研商雙方可在哪些領域進行國防合作。

紐西蘭防長柯林斯（Judith Anne Collins）則表示，紐西蘭對南海情勢深感關切。紐菲兩國防長討論在工程和後勤等領域加強國防合作。

另外，新加坡國防部長黃永宏與鐵歐多洛承諾，兩國將進一步在區域安全等符合雙邊利益的領域強化合作。