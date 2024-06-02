美日韓防長星國會談 強調台海和平穩定重要性
美日韓3國國防部長今天在新加坡會談，都強烈反對在印太地區企圖以武力片面改變現狀的作法，並強調台灣海峽和平穩定的重要性。此外，3人同意新設涵蓋多領域的聯合軍事演習。
日本放送協會（NHK）、產經新聞報導，日本防衛大臣木原稔、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、南韓國防部長申源湜今天在新加坡會談。
上一次美日韓3國國防部長面對面對談是去年6月。今天3位國防部長對談後發表聯合聲明，譴責北韓多次試射彈道飛彈，對於北韓發射軍事偵察衛星表達憂慮。
美日韓3國國防部長都同意為了對印度太平洋地區的和平穩定做出貢獻，美日韓3國將進一步把資訊的共享、聯合演訓等的安全保障合作予以制度化。
鑑於中國擴大海洋行動，美日韓3國國防部長都強烈反對在印太地區試圖以武力片面改變現狀的作法，也一致強調台灣海峽和平穩定的重要性，敦促兩岸問題和平解決。
鑑於北韓持續開發核武與彈道飛彈，美日韓3國國防部長都同意將新成立包含因應網路等多領域的聯合演訓，名稱為「Freedom Edge」，從今年夏天開始。
此外，為了討論北韓的威脅等安全保障課題，美日韓3國同意實施聯合兵棋推演。
美日韓去年12月啟動即時共享北韓彈道飛彈訊息的系統今年年底前將進一步改善。3國防長今天都同意，今後輪流舉行國防部長、參謀總長會議。
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