法國海軍FREMM巡防艦將首度參加環太軍演 創下兩個第一

海軍新聞報導，法國海軍1艘歐洲多功能巡防艦（FREMM）今年將首次參加環太軍演，並且預計首度朝空中目標發射飛彈，創下兩個第一次，而且這艘船艦被列為「一級巡防艦」。

根據海軍新聞（Naval News）過去幾個月從法國與美國匿名消息人士獲得的消息，法國海軍阿基坦級歐洲多功能巡防艦「布列塔尼號」（Bretagne，舷號D655，角色反潛）將參加在夏威夷外海舉行的環太平洋軍事演習（RIMPAC）。

海軍新聞一年前曾報導，1艘法國海軍歐洲多功能巡防艦將首度參加環太軍演，而且這艘反潛型巡防艦將在夏威夷外海朝目標發射飛彈，也將創下法國海軍首例。

法國海軍將「布列塔尼號」列為「一級巡防艦」。該船艦基地位於法國西北部布列塔尼大區（Brittany）布勒斯特（Brest）。