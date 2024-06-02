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歐盟通過法規 針對天然氣進口實施甲烷排放限制

中央社／ 布魯塞爾2日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）成員國近日通過一項法律，自2030年起針對進口歐洲的石油和天然氣實施甲烷排放限制。此法旨在要求國際供應商減少易加劇全球暖化的溫室氣體甲烷洩漏情況。法新社
歐洲聯盟（EU）成員國近日通過一項法律，自2030年起針對進口歐洲的石油和天然氣實施甲烷排放限制。此法旨在要求國際供應商減少易加劇全球暖化的溫室氣體甲烷洩漏情況。法新社

歐洲聯盟（EU）成員國近日通過一項法律，自2030年起針對進口歐洲的石油和天然氣實施甲烷排放限制。此法旨在要求國際供應商減少易加劇全球暖化的溫室氣體甲烷洩漏情況。

路透社報導，甲烷是各國發電廠和家庭暖氣設備燃料天然氣的主要成分，也是僅次於二氧化碳、造成氣候變遷的第2大原因。一旦甲烷從石油和天然氣管道與基礎設施洩漏到大氣中，就會加劇全球暖化。

來自歐盟各國的部長上週在布魯塞爾（Brussels）的會議上批准這項法律，意味該法律已可生效。歐盟成員國之中只有匈牙利對此投下反對票。

從2030年起，歐盟將對歐洲市場的化石燃料設下「最大甲烷強度值」；歐盟執行委員會（European Commission）將在2030年前設定具體的甲烷限制，違反規定的石油和天然氣進口商可能面臨罰款。

非營利組織Clean Air Task Force歐盟事務主管維羅內（Alessia Virone）表示：「這項進口標準有望使全球石油和天然氣的甲烷排放量減少1/3。」她指出，歐盟是全球最大的石油及天然氣進口地區。

這項規定可能影響美國、阿爾及利亞和俄羅斯等主要天然氣供應國。

自俄國2022年全面入侵烏克蘭後，莫斯科當局削減對歐洲的天然氣供應，此後，挪威取代俄國成為歐洲最大天然氣供應國。挪威是世界上甲烷排放強度最低的化石燃料生產國之一。

美國總統拜登政府也與歐盟一同呼籲各國在2030年底前將甲烷排放量減少30%，以減緩氣候變遷，並對歐盟這項新法表示歡迎。美國去年就已制定規則，要求石油公司限制甲烷排放量。

國際油氣製造公司協會（International Association of Oil & Gas Producers）發言人表示，協會擔心，歐盟可能不認可其他司法管轄區既有的甲烷標準符合其規範，這可能危及能源供應安全。

歐盟還會要求歐洲生產商定期檢查營運過程中的甲烷洩漏情況，並禁止大多數情況下的天然氣燃除（flaring）和排放，意指燃燒不需要或多餘的甲烷，或是將其排放到大氣中。

暖化 歐盟 氣候變遷

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