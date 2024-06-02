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南非大選正式結果將出爐 組閣談判起跑

中央社／ 約翰尼斯堡2日綜合外電報導
南非人民正等待當局今天確認歷史性的選舉結果。圖為南非米德蘭，一名男子在IEC國家結果營運中心拍攝選舉結果照片。路透
南非人民正等待當局今天確認歷史性的選舉結果。圖為南非米德蘭，一名男子在IEC國家結果營運中心拍攝選舉結果照片。路透

南非人民正等待當局今天確認歷史性的選舉結果。這項結果將瓦解「非洲民族議會」（ANC）30年來在國會的過半優勢，並將啟動一場籌組新執政聯盟的瘋狂競賽。

路透社報導，南非選民不滿失業率、不平等和缺電問題，導致ANC在5月29日大選得票率降至4成，遠低於2019年國會大選的57.5%。

這意味該黨如欲繼續掌權，就必須分享權力，而且很可能要跟它的主要政治對手共同組閣。這將是南非1994年終結白人少數統治後首見的情況。

自南非解放運動領袖暨前總統曼德拉（Nelson Mandela）1994年帶領國家擺脫白人少數統治走向民主後，他曾領導的非洲民族議會便執政至今。

非洲民族議會秘書長穆巴魯拉（Fikile Mbalula）今天在記者會上表示，儘管得票率仍居冠，該黨的「支持度卻較上次選舉大幅下滑」，所以沒什麼好慶祝的。

今天上午計票作業幾乎完成，99.9%的投票所已傳入結果，預計今晚就會正式公布選舉結果。自公告那刻起，各政黨將有2週時間達成協議，之後新一屆國會將開會選舉總統。

由於非洲民族議會仍是最大黨，總統可能還是會出自該黨。

南非 大選 得票率 非洲

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