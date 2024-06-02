快訊

今強降雨大進補！曾文等3大水庫單日已進水近900萬噸

改口宣布送分...教甄考題爆爭議未釋疑惹議 北市教育局回應了

直播／宣告「新的運算時代開始」！黃仁勳台大演說秀國台語 跑上台幽默喊這句話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萊希亡於墜機事故…伊朗6月28日大選 強硬派前總統回鍋願望恐受阻

中央社／ 杜拜2日綜合外電報導
伊朗國家電視台今天報導，強硬派前總統艾馬丹加（圖）已登記參與28日的總統大選。美聯社
伊朗國家電視台今天報導，強硬派前總統艾馬丹加（圖）已登記參與28日的總統大選。美聯社

伊朗國家電視台今天報導，強硬派前總統艾馬丹加已登記參與28日的總統大選，但路透社稱他可能被禁止參選。神職人員領導的憲法監護委員會將審查候選人，並於11日公布合格名單。

伊朗前總統萊希（Ebrahim Raisi）上月死於直升機墜機事故後，當局安排這次選舉。

艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）曾是伊朗精銳「革命衛隊」（Revolutionary Guards）成員，2005年首度當選伊朗總統，2013年因任期限制而卸任。

憲法監護委員會（Guardian Council）曾禁止艾馬丹加參選2017年的選舉。

艾馬丹加曾明確提倡應該約束伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的職權，導致兩人產生嫌隙。

伊朗 墜機 大選 直升機

延伸閱讀

與伊朗人民站一起！傳美國將抵制不出席聯合國悼念萊希活動

新聞周刊：萊希之死 不會改變伊朗與西方關係

「德黑蘭屠夫」之死：伊朗萊希墜機驟逝後，輿情與政局的雙重震盪

伊朗直升機墜毀罕見求援！美國務院：因後勤問題無法協助

相關新聞

又失言！教宗方濟各私下告誡神父「聊八卦是女人的事」

天主教教宗方濟各日前才因私下以不雅詞彙貶抑男同性戀致歉，現在又被爆料5月30日在閉門會議上告誡受訓神父「聊八卦是女人的事...

南非大選正式結果將出爐 組閣談判起跑

南非人民正等待當局今天確認歷史性的選舉結果。這項結果將瓦解「非洲民族議會」（ANC）30年來在國會的過半優勢，並將啟動一...

法國誓捍衛印太安全與國際法 點名美印澳日盟友

香格里拉對話今天落幕。法國防長勒克努重申法國在印太地區的承諾與具體投入，強調法國將透過印太基地網絡與部署，以及與美、印、...

萊希亡於墜機事故…伊朗6月28日大選 強硬派前總統回鍋願望恐受阻

伊朗國家電視台今天報導，強硬派前總統艾馬丹加已登記參與28日的總統大選，但路透社稱他可能被禁止參選。神職人員領導的憲法監...

香格里拉對話談南海爭議 澳洲盼與陸軍事對談、樂見和菲加強關係

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天出席「香格里拉對話」亞洲安全會議時表示，他已要求與中國展開...

抓住民眾不滿情緒！疫情、戰爭引爆民怨 歐洲議會選舉極右翼趁勢崛起

歐洲議會選舉即將於6日至9日登場。儘管歐盟領袖不斷宣揚其應對COVID-19疫情和俄烏戰爭的成果，極右翼政黨仍抓住部分民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。