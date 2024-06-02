萊希亡於墜機事故…伊朗6月28日大選 強硬派前總統回鍋願望恐受阻

伊朗國家電視台今天報導，強硬派前總統艾馬丹加已登記參與28日的總統大選，但路透社稱他可能被禁止參選。神職人員領導的憲法監護委員會將審查候選人，並於11日公布合格名單。

伊朗前總統萊希（Ebrahim Raisi）上月死於直升機墜機事故後，當局安排這次選舉。

艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）曾是伊朗精銳「革命衛隊」（Revolutionary Guards）成員，2005年首度當選伊朗總統，2013年因任期限制而卸任。

憲法監護委員會（Guardian Council）曾禁止艾馬丹加參選2017年的選舉。

艾馬丹加曾明確提倡應該約束伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的職權，導致兩人產生嫌隙。