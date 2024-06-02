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抓住民眾不滿情緒！疫情、戰爭引爆民怨 歐洲議會選舉極右翼趁勢崛起

中央社／ 維也納2日綜合外電報導
歐洲議會選舉即將於6日至9日登場。儘管歐盟領袖不斷宣揚其應對COVID-19疫情和俄烏戰爭的成果，極右翼政黨仍抓住部分民眾對危機處理的不滿情緒，因此料將在大選中有所斬獲。路透
歐洲議會選舉即將於6日至9日登場。儘管歐盟領袖不斷宣揚其應對COVID-19疫情和俄烏戰爭的成果，極右翼政黨仍抓住部分民眾對危機處理的不滿情緒，因此料將在大選中有所斬獲。路透

歐洲議會選舉即將於6日至9日登場。儘管歐盟領袖不斷宣揚其應對COVID-19疫情和俄烏戰爭的成果，極右翼政黨仍抓住部分民眾對危機處理的不滿情緒，因此料將在大選中有所斬獲。

法新社報導，上述趨勢預計將在地處歐洲中心位置的奧地利和匈牙利體現出來。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）曾矢言「占領布魯塞爾」，並推動該國轉型成所謂的「非自由主義民主國家」（illiberal democracy）。他也將歐洲議會選舉視為對俄羅斯入侵烏克蘭議題的「公投」。

奧班經常自詡為多變世界中一股穩定力量的「保衛者」，他聲稱這個世界正受到移民、LGBTQ（男女同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）相關權利以及歐盟氣候政策的威脅。

奧班領導的「青年民主黨」（Fidesz）迄今已執政14年，目前該黨仍在民調中處於領先地位。各種民調顯示，其支持率介於39%到48%之間。

與此同時，在鄰國奧地利，由於民眾對政府應對疫情、通膨和移民議題的不滿情緒逐漸升溫，極右翼自由黨（FPOe）在民調中的聲勢也水漲船高。

2019年，受到一連串貪腐醜聞拖累，自由黨的支持率一度大幅下滑，但此後出現反彈。

由於採取與匈牙利類似的策略，自由黨目前在民調中以25%至30%左右的支持率高居榜首。

倫敦智庫Counterpoint歐洲政治專家費耶斯基（Catherine Fieschi）分析，2019年歐洲議會上次選舉以來，極右翼政黨紛紛提高分貝，砲轟日益惡化的經濟形勢。

她說，歐盟當局聲稱其應對疫情的做法相當成功，並在俄羅斯全面入侵烏克蘭時宣揚歐洲的團結一致，「但實際情況並不如2019年那般順利」。

她也指出，在通膨危機之際「讚揚歐洲的成功」，顯示當局根本「無法理解極右翼選民的悲觀情緒」。

歐盟 民調 疫情 通膨

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